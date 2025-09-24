Melania in Slovenke tarča zbadljivk ameriškega levičarskega komika

Komična oddaja Jimmyja Kimmla, ki jo je ameriška televizijska mreža ABC prejšnji teden ukinila zaradi voditeljevih izjav o umoru desničarskega aktivista Charlieja Kirka, se je v torek vrnila na male zaslone. Kimmel je v oddaji potočil nekaj solz ter pojasnil, da se nikoli ni nameraval norčevati iz umora Charlieja Kirka, se pa za svoje besede kljub temu ni opravičil.

Komik seveda ni mogel iz svoje kože in se je že takoj ob vrnitvi spravil nad ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se je v ponedeljek udeležil zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Tam je imel tudi govor, a bolj kot ta, je ljudem v spominu ostal prihod zakoncev Trump na sedež Združenih narodov.

Tekoče stopnice so se pokvarile v trenutku, ko sta zakonca stopila nanje. FOTO: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images Via Afp

Ko sta najprej prva dama in za njo še predsednik stopila na tekoče stopnice , ki bi ju popeljale v višje nadstropje, so se namreč nenadoma pokvarile in zakonca sta morala po njih peš. Posnetek incidenta se je seveda znašel tudi v oddaji Jimmy Kimmel Live!, ki mu je sledil posnetek predsednikovega govora, na katerem je prisotne državnike pozval, da je »prišel čas, ko je treba končati s spodletelim eksperimentom odprtih meja«.

»Ta eksperiment je treba končati, to vam povem. In meni gre to zelo dobro od rok. Vaše države gredo k vragu,« je mogoče slišati Trumpov glas, Kimmel pa se je ob tem pošalil: »Če mu to ne bo prineslo Nobelove nagrade, ne vem, kaj bo.«

Nato je pozornost umeril še na prvo damo Melanio Trump, ki je ves čas moževega govora sedela na balkonu in zavzeto poslušala. Komiku se njen izraz na obrazu sicer ni zdel tako zelo osredotočen na izrečene besede kot »nezadovoljen«. »Melania je bila prisotna v dvorani in poslušala govor, a tam ni bila le kot prva dama, ampak kot predstavnica vseh zagrenjenih Slovenk po svetu,« se je pošalil Kimmel in s šalo na račun prve dame in njenih rojakinj požel salve smeha.