Melania in Donald Trump na črnem seznamu: sem ne smeta več

Melania in Donald Trump se tudi letos nista udeležila prireditve Met Gala v New Yorku, saj nista bila na seznamu povabljenih, ki ga sestavlja Ana Wintour, urednica revije Vogue in organizatorka tega modnega dogodka.

Kaj je razlog za njen konflikt s Trumpovimi?

Donald in Melania Trump nista bila gosta Met Gale vse od leta 2012. Pred tem sta se večkrat sprehodila po modri preprogi v Metropolitanskega muzeja.

Met Gala 2008 FOTO: Profimedia

Potem ko je Donald postal prvič predsednik Združenih držav Amerike, jima je bilo prepovedano priti na ta dogodek.

Ana Wintour ni uradno pojasnila razloga, zaradi katerega sta se znašla na njenem črnem seznamu, vendar je znano, da je dolgoletna podpornica demokratske stranke, ki ostro nasprotuje Trumpovi politiki in je zelo blizu Baracku ter Michelle Obami.

Zakonca Trump na Met Galo 2025 ni povabila, je pa med povabljenci bila Kamala Harris, ki je letos prvič nastopila na tem modnem dogodku v New Yorku.

Že leta 2017 je urednica gostovala v oddaji Jamesa Cordena, kjer je na vprašanje voditelja, koga ne bi več povabila na Met, izstrelila: »Trumpa«.

Poleg aktualnega predsednika so nezaželeni gostje od leta 2016, ko je kritiziral Ano Wintour, TV zvezda Tim Gunn, pevec Zayn Malik in igralki Tina Fey ter Lili Reinhart, ki sta se prav tako zamerili urednici Vogua in se znašli na njenem črnem seznamu.

Ana Wintour in Donald Trump sta enaka

Čeprav je med Ano Wintour in republikancem Donaldom Trumpom napetost, se vrstijo komentarji, da sta si bolj podobna, kot se zdi na prvi pogled, razlog pa je preprost: oba največjo pozornost posvečata denarju in oba za vsako ceno uveljavljata svojo voljo.

Met Gala 2010 FOTO: Profimedia

Vsak na svojem področju, tako da je urednica modne biblije nekakšen odraz Trumpa v svetu mode.

Ana Wintour nikoli ni želela podpreti Melanie in njenega stila. Aktualne prve dame ZDA v tej vlogi, za razliko od mnogih drugih žena (bivših) ameriških predsednikov, nikoli ni bilo na naslovnici revije Vogue.

Republikanci zaradi tega niso navdušeni. Čeprav Melanie, kot prve dama ni bilo na naslovnici, je bila prisotna na straneh kultnega časopisa.

Ko je bil po drugi izvolitvi Donalda za predsednika objavljen njen prvi uradni portret, je bila v reviji prikazana kot čarovnica, njena fotografija pa je bila označena kot kader iz resničnostne oddaje Vajenec (The Apprentice).

Ana Wintour svojih odločitev ne komentira. Kot globalna urednica revije Vogue ima nadzor nad vsem, kar je objavljeno v tem slavnem časopisu. Bo kdaj kaj povedala o Melaniji in pohvalila njen okus za modo? Nekateri menijo, da gospa Trumpova njenega odobravanja niti ne želi.

Spomnimo: Ana Wintour je na naslovnici z veseljem objavljala slike Donaldove bivše žene Ivane Trump, Melania je bila na tej naslovnici nazadnje leta 2005 kot nevesta in podlaga za članek z naslovom Kako se poročiti z milijarderjem.

Tisto leto se je poročila s Trumpom in se potem kot zakonca večkrat skupaj pojavljala na Met Gali.