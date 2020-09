Melania hladna kot špricar v družbi Trumpa (VIDEO)

REUTERS Melania Trump in Donald Trump. FOTO: Brian Snyder, Reuters

Na težko pričakovanem prvem predsedniškim soočenjem med predsednikom ZDAin demokratskim protikandidatomsta se jima ob koncu na odru pridružili še njuni soprogi.Na videoposnetku ni mogoče spregledati, kako se jevrgla v objem soprogu in ga poljubila, medtem ko je bila Melania pri izkazovanju čustev bistveno bolj zadržana. Donalda je le potrepljala po ramenih (brez objema in poljuba) in mu naposled le dopustila, da jo prime za roko. In še to se je mnogim zdelo nenavadno, saj se je njegova roka nenavadno odzivala in je Melanijino nenadzorovano vlekla k sebi.Trepljanje soproga po rami pa ni neobičajno zanjo. Že v preteklosti so jo večkrat posneli, kako njegove roke ne želi prijeti kljub njegovi pobudi. Kakor koli že, Melania je na prvem soočenju žarela in bila nasmejana kot že dolgo ne.