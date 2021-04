Melania blestela, kaj pa se je zgodilo z Donaldom?! (FOTO)

Odkar sta januarja zapustila Belo hišo se nekdanji predsednik ZDA(74) in njegova žena(50) ne pojavljata veliko v javnosti. Zakonca večino časa preživita na razkošnem posestvu Mar-a-Lago na Floridi, kjer sta preživela tudi velikonočne praznike.Donald in Melania sta se pridružila njegovi družini pri velikonočni maši nato pa na vsakoletnem lovu za velikonočnimi jajci v zasebnem klubu v Mar-a-Lagu. Melania se je maše in dogodka po maši udeležila v beli obleki s črnimi pikami ter je bila videti zelo zadovoljna. Kljub nasmehu na obrazu pa je bil njen možna fotografiji, ki je zaokrožila na družbenih omrežjih, komaj prepoznaven. Močno shujšan je sprožil ugibanja, ali je 45. predsednik ZDA hudo bolan.Trump je poziral tudi s svojimi vnuki, z družinskih fotografij pa je odostna Melania, ki naj bi bila po pripovedovanju dobro obveščenih virov v zadnjih tednih precej slabe volje. »Melania se obnaša kot da ni resnično srečna, a je sprejela, kar se zahteva od nje, da živi življenje, kakršno uživa. Obožuje toplice, naravno okolico in evropejski ambient v Mar-a-Lagu. Rečem lahko, da igra to igro za osebne koristi. Tukaj to ni nekaj slabega,« je vir povedal za revijo People.