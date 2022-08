Mel B je o zlorabi doma lagala, trdi njen bivši

Letošnji maj se je v življenjsko knjigo nekdanje divje začimbice, spajsice Mel B, zapisal z velikimi črkami. Kajti čeprav njen življenjepis poka po šivih od dosežkov, o kakršnih mnogi le sanjajo – sledi je namreč puščala tako na glasbeni sceni kot članica najbolje prodajane ženske pevske skupine vseh časov kot tudi v filmu in na televiziji –, je zdaj dobila priznanje, ki jo je ganilo do dna srca.

Izkušnjo je popisala v spominih Brutally honest (Brutalno iskreno). FOTO: Osebni Arhiv

Zvezdnici so se letos namreč na stežaj odprla vrata v Buckinghamsko palačo, kjer jo je princ William zaradi njenega doprinosa v boju proti družinskemu nasilju in dela z žrtvami posvetil med člane reda britanskega imperija. »Tokrat imam prvič občutek, da sem resnično nekaj naredila, nekaj dosegla. Ne kot spajsica, temveč preprosto kot Melanie Brown. Kot dekle mešanega rodu iz srednjega razreda, ki je vedno delala stvari po svoje ne glede na vse. Strašansko sem ponosna nase kot tudi na vse ženske, ki so dale podobno skozi, in na vse, ki jim na tej poti pomagajo,« zvezdnica ni mogla skriti ganjenosti, še bolj občutene, ker je bila tudi sama žrtev brutalnega družinskega nasilja, ki mu je uspešno pobegnila.

Zdaj pa se je kot v posmeh temu oglasil njen bivši mož Stephen Belafonte, trdeč, da so bile vse njene besede o zlorabi laž, zaradi česar bi tudi organizacija Women's Aid, ki pomaga žrtvam nasilja, morala z Mel pretrgati vse stike.

Krvoločna sodna vojna

Po desetih letih zakona sta Mel in Stephen 2017. odšla po ločenih poteh. A ne mirno in prijateljsko, še civilizirano ne, temveč se je njuna ločitev spremenila v krvoločno sodno vojno, sredi katere so bile Meline obtožbe o kruti spolni, telesni in fizični zlorabi, ki jo je komaj preživela.

Pred kamero nasmehi in poljubi, za zaprtimi vrati grozljivo nasilje. FOTO: Frazer Harrison/Getty Images

Pričakovano se je njuna ločitev spremenila v medijski cirkus, v javnosti sta prala umazano perilo, in to je polnilo naslovnice in dvigovalo naklado tabloidov, vse pa je zvezdnica leto pozneje popisala še v svojih spominih. »Bila sem v grozljivem zakonu, zasičenem z zlorabo, ki me je skoraj ubila. Komaj sem preživela. A sem srečna, da mi je temu uspelo uiti, vse odtlej pa poskušam pomagati ženskam in moškim, ki so preživeli podobno ali to še preživljajo,« je svojo bolečino poskušala spremeniti v nekaj dobrega, v vsem trpljenju najti pomen in žarek svetlobe.

Svoje poslanstvo je odkrila v pomoči nesrečnim, a zdaj ji je Stephen poskušal vzeti še to. Obrnil se je namreč na organizacijo Women's Aid, v katero je Mel že od leta 2018 močno vpeta, in jih pozval, naj z njo pretrgajo vse stike. »Mel vas pita z lažmi. Ni mi treba verjeti na besedo, imam forenzične dokaze. Lahko vam jih dam na vpogled, še preden grem z njimi na sodišče,« se je nanje obrnil Belafonte, a organizacija ni želela imeti z njim nobenega opravka.

»Mi smo na strani žrtev. Podpiramo jih in jim verjamemo, z nasilneži se ne pentljamo,« so mu zabrusili v nekoliko bolj diplomatskem jeziku. A mu ta zavrnitev ni vzela poguma, Stephen je še naprej mlel svoje. Kajti če že ne verjamejo ne njemu ne dokazom, ki naj bi jih skrival, potem bi jim – tako vsaj Belafonte – lahko oči odprlo dejstvo, da se je Mel pred tremi leti zunaj sodišča za dva milijona in pol evrov pogodila z njuno nekdanjo varuško Lorraine Giles, ki jo je označila za »prostitutko«. Po Stephenovem mnenju bi že to moralo biti dovolj, da bi morali vsi Meline besede vzeti najmanj z rezervo in jo, seveda, nemudoma izločiti iz organizacije Women's Aid. Mel je sicer prej zatrjevala, da jo je Stephen z Lorraine varal, ta naj bi z njim tudi zanosila, silil pa naj bi jo tudi v posteljne trojčke z njim in varuško. Te obtožbe sta tako Stephen kot Lorraine zavrnila kot izmišljene.