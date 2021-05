Mehičanka je osvojila naslov miss Universe, Slovenija brez predstavnice

Upa, da bo izboljšala svet

Nova miss Universe prihaja iz Mehike. V finalu v ameriškem mestu Hollywood v zvezni državi Florida so v nedeljo zvečer s tem nazivom okronali 26-letno. Prva spremljevalka je postala miss Brazilije, miss Peruja pa druga.Na tekmovanju, ki je bilo zaradi epidemije novega koronavirusa v letu 2020 prvič odpovedano, je sodelovala tudi predstavnica Mjanmarja, ki je opozorila na nasilje zaradi vojaškega udara poteka v državi. Dobila je tudi nagrado za najboljšo narodno nošo. Nosila je obleko v tradicionalnih vzorcih in napis 'Molite za Mjanmar.' Na spletni strani tekmovanja so navedli, da se bo Andrea borila proti spolnemu nasilju in za pravice žensk. »Nositi krono miss Universe je uresničitev mojih sanj. Upam, da lahko s svojim zavzemanjem za enakopravnost svet v prihodnjem letu izboljšam,« je dejala ob zmagi.Tekmovanje za miss Universe poteka vse od leta 1952. Na njemu so letos sodelovale lepotice iz 74 držav. Zmagovalka v letu 2019 je bilaiz Južne Afrike. Slovenija na tekmovanju ni imela svoje predstavnice, nazadnje nas je leta 2017 zastopala