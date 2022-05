Mehgan Markle se podirajo načrti

Novo delo avtorice Tine Brown članom kraljeve družine, zlasti Meghan Markle, ne prizanaša. Knjiga z naslovom Dokumenti iz palače: znotraj hiše Windsor, resnica in direndaj (The Palace Papers: Inside the house of Windsor the Truth and the Turmoil) se osredotoča na ženske iz kraljeve družine in na njihovo življenje ter delovanje po smrti princese Diane leta 1997.

Nekaj podrobnosti o njej je avtorica razkrila v pogovoru za The Washington Post, kjer je med drugim orisala njen pogled na soprogo princa Harryja. Meghan in Harry sta pred dvema letoma sestopila z mest višjih članov kraljeve družine in se preselila na drugo stran velike luže, najprej v Kanado, nato v kalifornijski Montecito. Njuni načrti so bili velikopotezni, želela sta ustvariti svojo blagovno znamko, vendar, kot je zapisala Brownova, zadeve ne gredo ravno po načrtih. Pojasnila je, da naj bi se po njunem prvotnem načrtu Harry posvečal predvsem organiziranju športnega tekmovanja za poškodovane in bolne aktivne vojake in vojne veterane (Invictus Games), Meghan pa naj bi oblikovala lastno blagovno znamko, pod katero bi oglaševala svoje projekte. Branje nadaljujte TUKAJ!