Meghanin oče postavil ultimat: če se v 30 dneh ne javita, bom začel govoriti

Oče(39), bolj znana kot(76), se je takoj po kontroverznem intervjuju v pogovorni oddajivtaknil na tisto, kar je slišal od svoje hčere in njenega moža(36). V intervjuju je bilo namreč največ govora o odnosu s kraljevo družino, Meghan pa je ob tem le na kratko komentirala, da jo je oče izdal in priznala, da se ni spravila z njim, potem ko se je dogovarjal s paparaci in posledično dobil denar za snemanje njene poroke, na kateri se na koncu ni pojavil, ker je, kot trdi, doživel srčni napad.»Ponavljam, žal mi je za to, kar sem storil, in se za to opravičil. Ne strinjam se vedno s tem, kar počnejo moji otroci, a jih imam rad in nikoli nisem nehal ljubiti Meghan,« sedaj pravi Thomas. Dodaja, da ga je Meghan razočarala, ker je z njim prekinila stike, potem ko je na predvečer njene poroke končal v bolnišnici ter zaupa, da ga je Harry poklical in mu rekel, da se nič od tega ne bi zgodilo, če bi ga poslušal. Ob tem poudari, da se za razliko od Harryja ni nikoli oblačil v Hitlerjevo uniformo in tudi biljard ni igral nag kot Harry, piše britanski rumeni tisk.​Kakor koli, gospod Markle sedaj spet govori z mediji in ob tem grozi, da bo še naprej javno govoril o vsem, dokler njegova hči in njen mož ne bosta govorila z njim, dal pa jim je tudi 30-dnevni rok. »Bistvo je, da se s Harryjem in Meghan nisem nikdar slišal. V bistvu, ker se ne slišim z njima, zgodbe objavljam v medijih. Če se mi v 30 dneh ne javita, bom naredil drugo zgodbo. Rad bi ju slišal. Ko se bosta odločili za pogovor z mano, bom prekinil komunikacijo z mediji,« je dejal ter ob tem priznal, da je leta 2018 hčerki lagal, da ne sodeluje z novinarji, in da je z Meghan nazadnje govoril pred njeno poroko s princem Harryjem maja tistega leta.Povedal je, da se želi odkupiti, a ga niso poklicali in da se zaradi tega pogovarja z mediji. Le kdo bi ga razumel ...