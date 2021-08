Meghan se je oglasila prvič po rojstvu hčerke: poglejte njeno verižico (VIDEO)

Žena princapraznuje 40. rojstni dan in prav na ta dan se je prvič oglasila v javnosti po rojstvu drugega otroka. Pred dvema mesecema je namreč rodila hčer. V šaljivem videu je navdušila sledilce na instagramu, britanski mediji pa so se poglobili v njeno verižico.Meghan ima v videu posebno astrološko verižico v čast svojih otrok v vrednosti več kot 2800 evrov. En obesek na verižici je posvečen sinu, ki se je rodil 6. maja in je po horoskopu bik, drugi pa Lilibet, ki se je rodila 4. junija in je po horoskopu dvojček. Verižici naj bi kupila pri znamki Logan Holowell