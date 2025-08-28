Meghan razkrila trenutek, ko je vedela, da princa Harryja ljubi

Kljub precejšnjemu neuspehu prve sezone oddaje Meghan Markle, ki so jo v prvi polovici leta predvajali na Netflixu, so se tamkajšnji odgovorni odločili, da z ženo britanskega princa Harryja podpišejo pogodbo za novo sezono. Ne nazadnje slaba gledanost ni vse, o oddaji Z ljubeznijo Meghan se je govorilo, na oni strani Atlantika pa velja, da je vsaka publiciteta boljša kot nobena.

Tako je vojvodinja Susseška zdaj dobila priložnost, da popravi vtis. In za zdaj ji gre kar dobro. V prvi oddaji nove sezone je namreč med kramljanjem s svojim gostom Tanom Franceom razkrila precej zanimivosti iz svojega zasebnega življenja, ki ga sicer skrbno varuje. Modnemu oblikovalcu in televizijski osebnosti je tako med drugim razkrila, kdaj je napočil tisti trenutek, ko je ugotovila, da ljubi mlajšega sina britanskega kralja.

»To je bilo na najinem tretjem zmenku, ko sva taborila v Bocvani. Takrat sva se res zbližala in dobro spoznala. Drugače niti ne gre, ko se stiskaš z nekom v malem šotoru in se sprašuješ, kaj na oni strani ponjave povzroča zvoke,« se je v smehu spominjala Meghan in dodala, da je takrat res morala zaupati Harryju, da bo z njim varna, da bosta oba varna. Tan, ki je znan po svoji neposrednosti, ni okleval niti z vprašanjem, ki je bilo še bolj intimno in osebno: »Kdo je prvi izrekel usodne besede ljubim te?« In Meghan je brez zadržkov odgovorila, da je bil to Harry, čeprav je takrat tudi sama že vedela, da čuti enako.

Meghan in Harry sta se sicer uradno spoznala leta 2016 in se nekaj mesecev uspešno skrivala pred očmi javnosti. Konec novembra 2017 sta oznanila zaroko in se 19. maja 2018 tudi poročila.