LJUBEZEN V ZRAKU

Meghan razkrila trenutek, ko je vedela, da princa Harryja ljubi

Sestajati sta se začela leta 2016, dve leti pozneje sta bila že poročena.
Fotografija: Poročila sta se 19. maja 2018. FOTO: Reuters
Odpri galerijo
Poročila sta se 19. maja 2018. FOTO: Reuters

B. K. P.
28.08.2025 ob 08:17
28.08.2025 ob 08:17
B. K. P.
28.08.2025 ob 08:17
28.08.2025 ob 08:17

Poslušajte

Čas branja: 1:56 min.

Kljub precejšnjemu neuspehu prve sezone oddaje Meghan Markle, ki so jo v prvi polovici leta predvajali na Netflixu, so se tamkajšnji odgovorni odločili, da z ženo britanskega princa Harryja podpišejo pogodbo za novo sezono. Ne nazadnje slaba gledanost ni vse, o oddaji Z ljubeznijo Meghan se je govorilo, na oni strani Atlantika pa velja, da je vsaka publiciteta boljša kot nobena.

Tako je vojvodinja Susseška zdaj dobila priložnost, da popravi vtis. In za zdaj ji gre kar dobro. V prvi oddaji nove sezone je namreč med kramljanjem s svojim gostom Tanom Franceom razkrila precej zanimivosti iz svojega zasebnega življenja, ki ga sicer skrbno varuje. Modnemu oblikovalcu in televizijski osebnosti je tako med drugim razkrila, kdaj je napočil tisti trenutek, ko je ugotovila, da ljubi mlajšega sina britanskega kralja.

»To je bilo na najinem tretjem zmenku, ko sva taborila v Bocvani. Takrat sva se res zbližala in dobro spoznala. Drugače niti ne gre, ko se stiskaš z nekom v malem šotoru in se sprašuješ, kaj na oni strani ponjave povzroča zvoke,« se je v smehu spominjala Meghan in dodala, da je takrat res morala zaupati Harryju, da bo z njim varna, da bosta oba varna. Tan, ki je znan po svoji neposrednosti, ni okleval niti z vprašanjem, ki je bilo še bolj intimno in osebno: »Kdo je prvi izrekel usodne besede ljubim te?« In Meghan je brez zadržkov odgovorila, da je bil to Harry, čeprav je takrat tudi sama že vedela, da čuti enako.

Meghan in Harry sta se sicer uradno spoznala leta 2016 in se nekaj mesecev uspešno skrivala pred očmi javnosti. Konec novembra 2017 sta oznanila zaroko in se 19. maja 2018 tudi poročila.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Meghan Markle princ Harry oddaja ljubezen

Priporočamo

Premium
Danica je dolgo trpela, razmišljala celo o samomoru, nato jo je Indijec čudežno ozdravil (FOTO)
Premium
Pretepenemu Patriku so morali odrezati jezik (FOTO)
Umrl je priznani slovenski zdravnik in nekdanji poslanec
Pozor, ta astrološka znamenja septembra čaka udarec iz preteklosti

Predstavitvene informacije

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Danica je dolgo trpela, razmišljala celo o samomoru, nato jo je Indijec čudežno ozdravil (FOTO)
Premium
Pretepenemu Patriku so morali odrezati jezik (FOTO)
Umrl je priznani slovenski zdravnik in nekdanji poslanec
Pozor, ta astrološka znamenja septembra čaka udarec iz preteklosti

Izbrano za vas

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Predstavitvene informacije

 
Promo

Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

 
Promo

To pa bo glasbena poslastica!

 
Promo

Ko zdravje ne more čakati

 
Promo

Za lažje učenje otrokom ponudite to hrano

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo

Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.