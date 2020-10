Meghan potožila: Sem najbolj osovražena oseba preteklega leta

Princinsta na svetovni dan mentalnega zdravja gostovala v radijski oddaji, kjer so se pogovarjali o letu, ko je bilo psihično zdravje zaradi karantene resnično na preizkušnji. Koronavirus je povzročil številne skrbi in stiske ljudem s psihičnimi težavami, izolacija pa je še poglobila nekatere probleme.Tega se zavedata tudi Harry in Meghan, ki sta sodelovala v zanimivem pogovoru z najstniki.Meghan je delila tudi zelo osebno izkušnjo s spletnimi napadalci in z verbalnim nasiljem, ki ga je doživljala v zadnjem letu. Razkrila je, da je bila leta 2019 oseba, ki je bila najbolj javno napadena in spletno obrekovana po vsem svetu, in to tako med moškimi kot med ženskami. V nekaterih trenutkih je bilo vse skupaj skoraj nevzdržno, je razkrila Meghan.