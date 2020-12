Meghan po prepiru s Harryjem sredi noči odkorakala iz hiše

Meghan je zapustila Harryja, je pred dnevi senzacionalistično zapisala revija New Idea. Leto 2020 se je za britanskega princa in njegovo ameriško ženo začelo s šokantno napovedjo, da zapuščata kraljevo družino, po selitvi na drug stran Atlantika pa naj bi bili odnosi med zakoncema precej napeti.



Po selitvi v razkošen nov dom v Santa Barbari v Kaliforniji princ Harry in Meghan Markle nimata miru. Vso svojo voljo in energijo sta zakonca usmerila v to, da si zagotovita brezskrbno finančno prihodnost, nekdanja igralka pa je uresničitev tega videla v tem, da bi postala z možem del šovbiznisa oziroma hollywoodske industrije, ki ji je pred poroko v kraljevo družino Meghan že pripadala. Prav številni načrti, povezani s filmsko industrijo, pa so v britanski javnosti kot tudi kraljevi družini izzvali veliko nezadovoljstva, češ da Meghan izkorišča svoj kraljevski status in podpisuje pogodbe s producentsko hišo Netflix in digitalno platformo Spotify. To naj bi bil tudi kamen spotike med zakoncema, ki sta si večno zvestobo obljubila maja leta 2018. Pred dnevi sta se zakonca tako hudo sprla, da je Meghan sredi noči zapustila njun dom, trdi New Idea.



Vir, ki je blizu Meghan, je razkril, da sta se sprla, ker nima enakih želja in vizije kar se tiče denarja. Meghan (39) hoče, da je vse tako, kot ona reče in od tri leta mlajšega moža pričakuje, da se bo z njo strinjal. Harry pa meni, da določenih dogovorov Meghan ne bi smela skleniti in ima občutek, da ne bi smel na vse pristati. Kam je na noč, ko je med zakoncema počilo, pobegnila Meghan, vir ni vedel povedati, domneva pa, da je odšla na plažo, kjer se je skušala umiriti in zbrati misli. Naslednjega jutra, ko se je Meghan vrnila domov, sta se s Harryjem pomirila, a več kot očitno je, da je njun zakon pod pritiskom. Harry, je še dodal vir, niti nima izbire, saj v ZDA nima svoje družine in prijateljev, kar mama njegovega leto in pol starega sina Archieja dobro izkorišča sebi v prid.