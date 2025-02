Meghan Merkle spet v težavah, španska županja razmišlja celo o tožbi

Meghan Markle res nima sreče odkar se želi dokazati kot poslovna ženska. Ko je lani ustanovila svojo blagovno znamko American Riviera Orchard, so ime mnogi zasmehovali, češ da nima nobenega smisla in zveni kot naključne besede, ki jih je vojvodinja nametala skupaj. Zdaj je blagovno znamko preimenovala v preprost As Ever (Kot vedno, op. p.), a se je izkazalo, da po različnih koncih Združenih držav Amerike obstaja že veliko podjetij ali družb s takšnim imenom.

Med njimi je denimo fotografski studio in ustanoviteljica se je na družabnem omrežju pošalila, da ni mogla verjeti svojim očem, ko je videla, da je Meghan, prinčeva žena in vojvodinja, v eni od objav označila njen mali atelje. »Nato se je izkazalo, da ne govori o mojem poslu, ampak svojem,« je dodala Jen iz Arizone, ki Meghan ne bo tožila, da bi ji prepovedala uporabo blagovne znamke. To bi sicer lahko brez težav storila, Jen je svoj fotografski studio namreč odprla pred 12 leti, torej veliko prej kot Meghan Markle.

Zahtevajo, da umakne logotip

Lakho pa se zgodi, da bo imela Meghan težave zaradi logotipa, ki ga je izbrala za svojo novo znamko. Na njem v sredini stoji palma, na vsaki strani pa je upodobljen po en kolibri. Meghan je dejala, da je logotip izbrala, ker imajo njegovi elementi sentimentalen pomen – palma naj bi simbolizirala Kalifornijo, kjer sta si s Harryjem ustvarila dom, kolibri pa je bil njun prvi obiskovalec v vili v prestižnem delu Los Angelesa, o čemer je v svoji knjigi spominov pisal že princ Harry.

Zveni prepričljivo, ni pa zgodba o izbiri logotipa prepričala županje mesteca Porreres na španskem otoku Majorka, ki je Meghan obtožila plagiatorstva. Njen novi logotip je namreč izredno podoben grbu mesteca Porreres, v sredini katerega je prav tako palma, na vsaki strani pa po en ptič, v tem primeru sicer lastovici.

»Še vedno smo precej šokirani, sprva smo smilili, da gre za lažne novice. A če primerjate obe sliki, ne morete mimo dejstva, da sta sta logotip in grb povsem enaka. Da, različne so barve, različni sta ptici, a na daleč sta skoraj identična,« je dejala Xisca Mora. »Ne šalim se, resnično si prizadevamo, da Meghan logotipa ne uporablja in ga čim prej zamenja. Naš grb je izredno poseben za našo kulturo in je z našim mestom povezan že stoletja, od trenutka, ko je bilo ustanovljeno,« je dodala Mora, ki je prepričana, da ni naključje, da je Meghan izbrala tako zelo podoben logotip, ampak je nekje morala videti njihovega in se ga odločila kopirati.