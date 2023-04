Meghan Markle si lahko oddahne

Zakonca Sussex imata zadnje čase veliko opravka s sodišči. Medtem ko je princ Harry prejšnji teden odpotoval v London, kjer se je začela obravnava proti skupini britanskih medijev, ki jih Harry ter še nekaj zvezdnikov obtožujejo vdora v zasebnost, se je Meghan Markle ukvarjala s tožbo, ki jo je proti njej vložila njena polsestra Samantha Markle. Slednjo so zmotile vojvodinjine besede, ki jih je pred dvema letoma izrekla v pogovoru z Oprah Winfrey, ko je pripovedovala o svojem otroštvu in med drugim dejala, da je odraščala kot edinka. Tudi v biografiji z naslovom V iskanju svobode, ki je izšla leto prej in v kateri se je avtor in prijatelj zakoncev Sussex Omid Scobie osredotočil na njun odhod iz kraljeve družine, je Meghan dejala enako.

Le mnenje

Samantha, ki ima istega očeta, a drugo mamo kot Marklova, je sestrine navedbe opisala kot »zelo napačne in zlobne laži« ter marca lani proti njej vložila tožbo zaradi obrekovanja. Takrat je Samantha dejala, da jo je močno zabolelo, ko je brala in slišala Meghan, za katero je menda mislila, da sta si bili nekoč blizu, opisovati povsem drugačno sliko. »Res, da sem precej starejša od nje, a sva se družili, pogosto sva šli kam skupaj z očetom. Zame so vse to lepi spomini in boli me, da se jih ona ne spomni,« je pojasnila Samantha.

Samantha je 17 let starejša od Meghan. FOTO: Facebook

Meghan se je ves čas trudila, da bi sodišče prepričala, da je tožba povsem nesmiselna, zato bi jo bilo treba ovreči, in te dni ji je sodnico Charlene Edwards Honeywell o tem tudi uspelo prepričati. Kot je dejala floridska sodnica, je Meghan Markle v izjavah zgolj izražala svoje mnenje glede otroštva in odnosa s sestro ter dodala, da je »mnenje o kateri koli stvari nemogoče označiti kot napačno, še bolj nemogoče je dokazati, da je napačno«.

Ne napisala ne izdala

Prav tako po njenem mnenju Meghan ne more biti odgovorna za zapise v omenjeni biografiji, ker je ona ni ne napisala ne izdala, zato je tožbo ovrgla. To pa, kot je poudaril Samanthin zagovornik Jamie Sasson, še ne pomeni, da je Meghan zmagala, saj ima Samantha zdaj 14 dni časa, da se na odločitev pritoži. »Sodnica je popolnoma ovrgla zgolj tisti del tožbe, ki se nanaša na biografijo, na odločitev, povezano s televizijskim intervjujem z Oprah, se lahko pritožimo in najbrž se tudi bomo,« je dejal Sasson.

Thomas Markle ima še sina Thomasa mlajšega. FOTO: Reuters

Meghan se je Winfreyjevi marca 2021 izpovedala: »Odrasla sem kot edinka, to vedo vsi, ki so bili takrat ob meni. Želela sem si, da bi imela brate in sestre, zelo sem si tega želela, a jih nisem imela.« In čeprav se Samanthin zagovornik do neke meje strinja s sodnico, da gre v tem primeru za subjektivne spomine na otroštvo, kljub temu meni, da je z njimi zavajala javnost. »Morda se ji je res zdelo, da je bila edinka, a s to izjavo je mojo klientko v očeh javnosti predstavila kot lažnivko, ki si je izmislila, da je vojvodinjina sestra, čeprav to v resnici je. In tu ni subjektivnega pogleda, je zgolj ena sama resnica,« je še pribil Sasson.