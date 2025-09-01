Meghan Markle se nima nikakršnega namena pridružiti možu

RadarOnline povzema vire, ki trdijo, da se vojvodinja Meghan Markle nima nikakršnega pridružiti možu na njegovem obisku domovine.

Princ Harry se namreč odpravlja v London, da bi se udeležil podelitve nagrad dobrodelne organizacije WellChild, ki letos praznuje 20. obletnico delovanja in katere pokrovitelj je.

Obenem gre za simbolično in čustveno dejanje, saj bo obisk sovpadal z obletnico smrti njegove babice, kraljice Elizabete II., ki je umrla 8. septembra 2022.

Medtem bo Meghan z otrokoma ostala doma v Združenih državah. To bo, odkar je maja izgubil sodno bitko glede varnosti, Harryjeva prva pot nazaj domovino.

Meghan potem, ko sta z možem odstopila od kraljevih dolžnosti in se preselila v Združene države Amerike, že tri leta ni stopila na britanska tla.

Leta 2020 sta s skupno izjavo sporočila, da ne bosta več opravljala funkcij višjih članov kraljeve družine, ter napovedala, da bosta postala finančno neodvisna, a še naprej podpirala kraljico.

»Po dolgih mesecih razmisleka in notranjih pogovorov sva se odločila, da bova letos začela ustvarjati nov, progresiven položaj znotraj te institucije,« sta zapisala.

Čeprav sta jasno povedala, da se ne nameravata vrniti v Veliko Britanijo, je ona v nedavnem pogovoru s Tanom Francem v Netflixovi oddaji Z ljubeznijo, Meghan priznala, da pogreša britanske radijske postaje.

Možnost sprave

Obisk bi lahko bil tudi priložnost za spravo. RadarOnline še poroča, da je Harry nedavno ponudil oljčno vejico očetu, ki se bori z rakom. Predstavniki obeh naj bi se na tako imenovanem skrivnem mirovnem srečanju srečali v zasebnem londonskem klubu.

Julija naj bi Harry predlagal, da bo z družino delil svoj uradni razpored, kar bi lahko olajšalo morebitno srečanje s kraljem Karlom, s katerim se ni osebno sestal že od februarja 2024, ko mu je kralj po diagnozi raka namenil kratek zasebni pogovor.

»Seveda mu je mar za očeta in skrbi ga zanj,« je povedal vir blizu Harryja in dodal: »Glede kraljevega zdravja ga držijo v nevednosti.«

Harry pa je v enem zadnjih intervjujih priznal, da ne ve, koliko časa še ima njegov oče.