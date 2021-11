Meghan Markle se je opravičila za zavajanje

Meghan Markle se je ponovno znašla v neprijetnem položaju, ko se je na drugostopenjskem sodišču, kjer obravnavajo pritožbo na odločitev prvostopenjskega sodišča, da je britanski časnik nezakonito objavil del pisma, ki ga je leta 2018 pisala očetu Thomasu Marklu; izkazalo, da v preteklosti ni vedno govorila resnice.

Thomas Markle je pismo, v katerem ga je hči prosila, naj neha komunicirati s tabloidi, takoj predal medijem. FOTO: Reuters

Vojvodinja je tožbo proti časniku vložila, ker da so z objavo grobo posegli v njeno zasebnost, a našel se njen nekdanji tiskovni predstavnik, ki je bil pri njej zaposlen štiri leta, od začetka njenega razmerja s princempa do leta po poroki, ki je povedal nekoliko drugačno zgodbo ter postregel še z drugimi informacijami, ki so na kocko postavile verodostojnost vojvodinje in njenih izjav., ki je najprej dejal, da obžaluje, da se ni oglasil že prej, je tako razkril, da se je Meghan pri pisanju pisma popolnoma zavedala, da se lahko znajde v javnosti. To mu je povedala kar sama. »Skrbno sem izbirala besede, jasno mi je, da lahko pismo ali njegovi deli pridejo v javnost,« naj bi takrat Knaufu dejala Meghan, ki je v pismu očeta rotila, naj neha komunicirati s tabloidi, a ga je posredoval medijem. Knauf je nato postavil na laž še Meghanine izjave, da ni imela popolnoma nič z vsebino knjige Finding Freedom (V iskanju svobode), ki sta jo o odhoduiz kraljeve družine napisalain. Knauf namreč trdi, da je Meghan sodelovala z avtorjema, eden je celo njen tesni prijatelj. Prav tako je dala Knaufu dovoljenje, da avtorjema posreduje informacije, ki sta jih želela.

Meghan je tožila časnik, ker je objavil pismo, ki ga je napisala očetu, a je priznala, da ga je napisala z zavedanjem, da se to lahko zgodi.

Meghan se je medtem sodišču že opravičila in dejala, da njen namen ni bilo zavajanje, ampak da je enostavno »pozabila«, kar je pred leti povedala Knaufu, pozabila je tudi, da je imela besedo pri pisanju omenjene knjige. »Najbrž je gospod Knauf res delil nekaj informacij z avtorjema knjige in sem bila o tem obveščena. A nisem vedela, koliko in katere. Sodišču se opravičujem, ker se med prejšnjo obravnavo tega nisem spomnila. Moj namen nikakor ni bilo zavajanje tožnika ali sodišča,« je dejala Meghan. A zaradi teh novih informacij bi lahko bila prvostopenjska sodba, kjer je bil časnik spoznan za krivega, razveljavljena. »V primeru, da je bilo to pismo res napisano z zavedanjem, da bo objavljeno, torej lahko rečemo tudi z namenom, da bo objavljeno, obstaja vprašanje, ali je bila njegova vsebina res zasebna. Zagovorniki medijske hiše so prepričani, da je bilo pismo del obsežnejše PR-kampanje, enako kot knjiga Finding Freedom, zato z njegovo objavo niso posegali v njeno zasebnost,« pravi strokovnjak za medijsko pravo Mark Stephens.