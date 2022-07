Meghan Markle se je Britancem zamerila že prvi dan

Ko se je pred leti v življenju princa Harryja pojavila Meghan Markle, so bili Britanci sprva navdušeni nad eksotično ameriško igralko. Priljubljenemu princu, ki je tako tragično kot deček izgubil mamo, so želeli srečo, in videti je bilo, da jo je v Meghan le našel.

Poleg tega so upali, da bo med kraljeve vnesla svež veter, podobno kot je to storila Kate. Slednje si je želela tudi Meghan, a je hitro začela uveljavljati svojo voljo in se upirati stoletjem tradicije, ki pa mnogim Britancem veliko pomeni. Nato je šlo vse skupaj hitro navzdol. Harryjevi prijatelji iz mladosti pa Meghan menda niso marali že od prvega dne, o princu naj bi celo dejali, da je »zmešan«, ker se dobiva z njo.

Ni razumela šal, vse se ji je zdelo žaljivo in neprimerno.

Tako v novi knjigi o sporu med Susseškima in kraljevimi piše Tom Bower. Pred šestimi leti, ko je bila njuna ljubezen še zelo sveža, se je Harry namreč odločil, da na dvorec Sandringham, s kraljičinim dovoljenjem, seveda, poleg Meghan na tridnevni oddih povabi še 16 prijateljev, večinoma nekdanjih sošolcev s kolidža. Petkovi večerji naj bi sledil dan lova, oddih pa bi končali z nedeljskim kosilom. Harry se je druženja menda močno veselil, lov je bil ena njegovih ljubših aktivnosti, tudi prijateljev že dolgo ni videl, zato je upal na sproščeno vzdušje, polno smeha. Morda bi se to zgodilo, če ne bi povabil Meghan, piše Bower.

Nekoč sta bila dobra prijatelja, zdaj že nekaj let komajda spregovorita. FOTO: Getty Images

Ta je menda povsem uničila vzdušje, saj kot zagrizena feministka in borka za pravice vseh mogočih manjšin ni imela enakega smisla za humor kot skupina britanskih mladcev. »Njihove šale so na trenutke res seksistične, radi se norčujejo iz transspolnih ljudi, feministk in podobno, to pa Meghan ni bilo niti malo všeč, kaj šele smešno. Brez obotavljanja je vsakega, ki ni delil njenih pogledov in prepričanj, tudi izzvala, kar je seveda povsem uničilo vzdušje. Ni razumela šal, vse se ji je zdelo žaljivo in neprimerno,« med drugim piše Bower in dodaja, da so si fantje pozneje izmenjali nemalo sporočil na račun Meghan, njihova vsebina pa ji je bila vse prej kot naklonjena. Kot da to ne bi bilo dovolj, se je Meghan leto pozneje ponovno zamerila Harryjevim prijateljem. Tokrat na poroki enega najboljših prinčevih prijateljev iz otroštva, ko se je menda obnašala kot »razvajena princeska«, niso je zanimale aktivnosti niti pogovori, svatje pa so si jo v glavnem zapomnili po tem, da je ves čas kritizirala hrano.

Britanci so Meghan sprejeli odprtih rok, a se jim je kmalu zamerila. FOTO: Daniel Leal-olivas/Afp

Harry se je pozneje začel vedno manj družiti z dolgoletnimi prijatelji in mnogi so ugibali, ali je bilo to zaradi Meghan. Ne nazadnje naj bi se tudi spor med Harryjem in princem Williamom, ki traja že leta, začel z Williamovo opazko, da morda z Meghan preveč hitita v zakon. »Williama je skrbelo, da razmerje prehitro napreduje, in ker sta si bila s Harryjem blizu, se je odločil, da svoje skrbi tudi ubesedi. A kar je bilo mišljeno kot dobronameren bratski nasvet, je Harry razumel kot napad na Meghan in njuno zvezo, in tisti trenutek se je med bratoma vse spremenilo,« je pred časom dejala Katie Nicholl, novinarka, ki že leta spremlja kraljeve, o njih je napisala tudi več knjig.