Meghan Markle prisiljena odpovedati pomemben nastop

Meghan Markle, bi morala biti častna gostja na prestižni gala prireditvi Night of Wonder, ki jo organizira Naravoslovni muzeji okrožja Los Angeles (NHMLAC).

Dogodek, ki bi se po načrtih moral odvijati to soboto, bi bil namenjen počastitvi Meghaninega prizadevanja za opolnomočenje žensk in zapostavljenih skupnosti.

A ker se napetosti z izbruhi protestov zaradi nedavnih aktivnosti ameriške imigracijske in carinske službe (ICE) ter zaradi napotitve nacionalne garde na ulice v mestu stopnjujejo, so organizatorji sporočili, da bo gala dogodek zaradi trenutnih razmer preložen.

»Kot institucija od, za in z Los Angelesom je v težkih časih naša odgovornost jasna: služiti skupnostni in osredotočenost na spodbujanje enotnosti, ne na praznovanje,« je v izjavi za javnost dejala dr. Lori Bettison-Varga, predsednica in direktorica muzeja.

Nadaljevala je: »Los Angeles nas potrebuje, da usmerimo svojo energijo v podporo sosedom in da pokažemo vrednote, ki krepijo naše mesto in okrožje.«

Meghan je bila, kot so povedali organizatorji, izbrana za častno nagrajenko večera zaradi svojega izjemnega dela prek fundacije Archewell ter njene neomajne predanosti pravičnosti, opolnomočenju žensk in zagotavljanju priložnosti.

Vojvodinja, ki je odraščala v Los Angelesu in sedaj živi s princem Harryjem ter njunima otrokoma princem Archiejem in princeso Lilibet živi v Montecitu, se je nameravala dogodka udeležiti osebno in podati ganljiv govor.

Sklep o preložitvi dogodka so soglasno sprejeli upravni odbor muzeja, vodstvo in partnerji dogodka. Strinjali so se, da je to najbolj primeren odziv na trenutne razmere, nov datum pa še ni določen.

Pomembno priznanje za Meghan

V predhodni izjavi je Bettison-Vargova pojasnila pomen Meghaninega vpliva tako na lokalni kot globalni ravni:

»Ponosni smo, da bomo počastili Meghan, vojvodinjo Susseks, domačinko iz Los Angelesa, katere delo za dobrobit skupnosti in zagotavljanje priložnosti – predvsem za zapostavljene skupine – sovpada z našim pristopom k izgradnji znanstvene pismenosti pri mlajših generacijah,« je dejala.

Gala dogodek Night of Wonder običajno združuje vodilne osebnosti iz kulturnega, znanstvenega in dobrodelnega okolja Los Angelesa. Meghan naj bi se pridružili ključni posamezniki, ki se tako kot ona strastno zavzemajo za dostop do izobrazbe, vključenost in napredek skupnosti.