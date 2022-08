Meghan Markle praznuje: tako hladno voščilo je prejela od Willama in Kate

Danes 41. rojstni dan praznuje Meghan Markle in po tradiciji so ji voščili tudi člani kraljeve družine. A treba je priznati, da so voščila, ki jih je prejela, dokaj formalna. Princ William in Kate Middleton sta na twitterju zapisala le: »Vojvodinji Sussekški vse najboljše za rojstni dan.«

