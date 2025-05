Meghan Markle o uspehu in krivdi: »Vse se začne pri nas.«

Vojvodinja Susseks je v najnovejši epizodi svojega podkasta Izpoved ustanoviteljice (Confessions of a Female Founder) spregovorila o izzivih, ki jih prinaša usklajevanje materinstva s podjetniškim življenjem.

V pogovoru s podjetnico Saro Blakely, ustanoviteljico znamke Spanx in mamo štirih otrok, je Meghan opisala vsakdan, ki je znan številnim ženskam po svetu: poln krmarjenja med poslovnim udejstvovanjem in družinskim življenjem.

»Mislim, da ljudje pogosto pozabijo, skozi kaj vse gredo ženske,« je dejala Meghan.

»Če pogledamo zadnjih pet ali šest let mojega življenja: bila sem noseča, z novorojenčkom, z malim otrokom, potem znova noseča ... Ljudje pozabljajo, da ima Lili tri, Archie pa komaj pet let,« je dodala.

Kljub izzivom priznava, da ima doma močno podporo, vključno z izjemno varuško, ki je z njeno družino že pet let.

»Brez nje bi bilo zelo težko.«

Od kar sta se Meghan in princ Harry leta 2020 odločila za umik od kraljeve družine, je ona ustvarila blagovno znamko As Ever, linijo izdelkov, ki jih navdihuje njena ljubezen do kuhanja in druženja, medtem ko v okviru fundacije Archewell vodi različne projekte.

Eden izmed njih je Netflixova oddaja Z ljubeznijo, Meghan, njen podkast pa poslušalkam ponuja iskrene in pogovore z uspešnimi podjetnicami.

O krivdi in uspehu

Poleg tematik o delu in materinstvu se je Meghan dotaknila tudi pogosto spregledanih dejstev, kot je občutek krivde, ki ga ženske neredko občutijo ob uspehu.

»Mislim, da so številne ženske naučene, da o denarju sploh ne govorijo.

Okoli visokega zaslužka se oblikuje močan občutek krivde. Šele v 70. letih so lahko ženske dobile kreditno kartico in posojilo brez soglasja moža,« je poudarila.

Pogovor je zaključila z mislijo, ki ji jo je nekoč zaupal kiropraktik iz Združenega kraljestva:

»Če dojenček joka, najprej pomagaj materi. Vse se začne pri nas. O, moj bog, najprej moramo poskrbeti zase,« je dejala Meghan, navaja express.co.uk.