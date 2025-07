Meghan Markle ni uspelo

Serija Z ljubeznijo, Meghan, katere predvajanje je bilo zaradi gozdnih požarov v Kaliforniji prestavljeno za dva meseca in je na male zaslone prišla marca letos, je sprva požela veliko zanimanja.

V njej vojvodinja Susseks skupaj z gosti deli kulinarične in skrivnosti, kako razvajati obiskovalce, piše The Mirror US.

Vendar pa novi podatki Netflixa razkrivajo, da ji v prvi polovici leta 2025 ni uspelo priti med 300 najbolj gledanih vsebin. S 5,3 milijona ogledov je pristala šele na 383. mestu najbolj gledanih oddaj na platformi.

Zanimivo je, da si je enako število ljudi ogledalo tudi četrto sezono pravne drame Nepremagljivi dvojec, v kateri Meghan nastopa kot Rachel Zane. Na vrhu lestvice kraljuje drama Adolescenca s kar 145 milijoni ogledov, sledi ji druga sezona Squid Game s 117 milijoni.

Meghanin projekt je del 100 milijonov dolarjev vredne velike pogodbe s pretočno platformo, ki sta jo s princem Harryjem sklenila leta 2020.

Sprva je bila statistika obetavna, saj je serija v manj kot 24 urah prišla med Netflixovo globalno deseterico, najnovejše številke pa kažejo, da je zanimanje zanjo po začetnem navdušenju hitro izzvenelo, IMDb ji je dal oceno le 3,2 od 10.

Čeprav je bil prvi skupni projekt princa Harryja in Meghan Markle dokumentarec Harry & Meghan velik uspeh, druge vsebine, kot sta bila športno obarvani Polo in dokumentarec Heart of Invictus, niso dosegle enakega odziva.

Ne glede na to je Meghanina serija je že dobila zeleno luč za drugo sezono. Kljub negativnim odzivom in ostrim kritikam glede izumetničenosti in oddaljenosti od realnosti Netflix računa na uspeh prodaje izdelkov in blagovnih znamk, povezanih z Meghan.

»Vse, kar vojvodinja obleče, se razproda. Ko bo izdala lastno linijo izdelkov, bo enako. To je šele začetek,« pravijo poznavalci iz ozadja.