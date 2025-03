Meghan Markle ne bo vesela: brutalne kritike njene oddaje

Tu so prvi odzivi na oddajo Meghan Markle Z ljubeznijo Meghan, (With Love, Meghan), ki je bila premierno predvajana včeraj in zagotovo niso takšni, kakršnih si je vojvodinja nadejala.

Res je, ni presenečenje, da je večina britanskih kritikov ostro kritizirala oddajo, vendar so se nanjo podobno odzvali tudi nekateri vidnejši mediji v Združenih državah Amerike.

Večina recenzij na Rotten Tomatoes je negativnih, z oceno le ene ali celo samo pol zvezdice in s pojasnilom, da Meghan Markle ni sposobna kuhati.

FOTO: Chris Delmas /Afp

Serija je tako označena kot lažna in nesprejemljiva. Pogosta pritožba kritikov je, da je neiskrena in negledljiva.

Mnenje profesionalnih kritikov

Tudi ti ji ne prizanašajo. Variety je oddajo označil kot egotrip iz Montecita, ki mu ni vredno namenjati pozornosti. Trud zvezdnice, za katero ta oddaja predstavlja zadnjo priložnost, da bi ohranila pozornost javnosti in ki nikoli ne odneha ...

Zato, ker je Z ljubeznijo Meghan nekakšen slavospev vsemu, kar je povezanega z vojvodinjo Susseks, ki nikoli nima dovolj pohval.

Po mnenju kritikov portala Decider je Meghan manj Martha Stewart in bolj Maria Antoinetta ter bi jo bilo bolje spregledati, saj to ni oddaja z natančnimi navodili, kako nekaj narediti, prav tako ne prikazuje ničesar resničnega iz življenja Meghan.

»Je razočaranje za tiste, ki smo pričakovali nekaj pristnega. PRESKOČITE JO,« so zapisali.

To so le nekatere kritike ameriških publikacij, ki so manj ostre kot tiste v Združenem kraljestvu.

Za vzorec: Takole je oddajo opisal Express: »Preveč truda! Preveč truda. Z ljubeznijo, Meghan je praktično ne gledljiva. Jasno je, da vojvodinja ne zna kuhati, peči, skrbeti za čebele ali izdelovati kopalne soli.

Njeni producenti morda mislijo, da je prikazovanje njenega nerodnega mešanja testenin ali rezanja zelenjave v obliki kobilice prikupno in pristno. Ni. Dolgočasno je, žaljivo za vsak košček inteligence, ki jo imamo, in ogromna izguba časa.«

Kar zadeva Meghanine kuharske spretnosti, je Vogue opozoril, kako nenavadno je, da je vojvodinja, medtem ko je učila gledalce pripraviti limonino torto z jagodami, razlagala, kako ne mara peke.

Še eno ostro kritiko je podala Kinsey Schofield, avtorica podkasta To Di For Daily, ki živi v Los Angelesu.

V britanski oddaji Good Morning Britain so ji zastavili vprašanje o njenem mnenju glede oddaje, na kar je odgovorila: »Ni pristnosti, preveč je nadzorovana, preveč glamurozna in preveč producirana.

Ni dvoma o tem, da je to predvsem PR vaja, kako spremeniti javno mnenje, saj so jo zadnja štiri leta označevali za nasilnico. Najnovejši primer tega je bil v članek v januarski številki revije Vanity Fair.«

»Če imate radi Meghan Markle, boste cenili to, da vas je spustila bliže. A, če jo ne marate, mislim, da glede na to, kar sem videla, oddaja ne bo spremenila vašega mnenja,« povzema Showbiz Cheat Sheet.