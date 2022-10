Meghan Markle na najnižji točki v življenju

Ko je bilo mentalno zdravje Meghan Markle res na dnu, ji je z iskanjem terapevta pomagal soprog princ Harry.

To je vojvodinja Sussex zaupala v svojem zadnjem podkastu, ki jih niza pod naslovom Archetypes:

"Na moji najnižji točki … se je moj soprog pozanimal, koga bi bilo dobro poklicati. Dal mi je telefonsko številko in poklicala sem žensko.

Zmotila sem jo ravno v trgovini. Slišala sem piske blagajne. Pozdravila sem jo, se predstavila in rekla, da potrebujem pomoč. "Oprostite … ravno … kdo je to?" Me je presenečena vprašala, a je po mojem glasu slišala, v kako slabem stanju sem in me je spodbudila k pogovoru,"

se je spominjala Meghan in vsem, ki se znajdejo v podobni stiski svetovala, naj bodo pošteni glede tega, kaj potrebujejo in naj jih ne bo strah ali sram poiskati pomoč.