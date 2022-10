Meghan Markle je od prvega moža zahtevala podpis šokantne pogodbe o nosečnosti

Meghan Markle je usodni 'da' prvič izrekla leta 2011 Trevorju Engelsonu, ki sicer ni bil princ, ampak znani hollywoodski filmski producent in vplivnež. Trevor in Meghan sta bila skupaj sedem let, spoznala sta se v lokalu. Njuna poroka na Jamajki je trajala štiri dni, a ni bila niti približno podobna glamurozni kraljevi svatbi, ki jo je imela s princem Harryjem. Meghan je na prvi poroki nosila preprosto, dolgo belo obleko s srebrnim pasom, imela je razpuščene lase, ženin je nosil belo srajco in hlače. Nevesta se je nato preoblekla v rumeni bikini in do jutra plesala na plaži.

O »nosečniški pogodbi« se je razpisal ves svet

Britanski tabloid Daily Mail je ekskluzivno izvedel, kako je Marklova od svojega prvega moža zahtevala podpis pogodbe, v kateri je pisalo, za kaj bo moral plačati, ko bo noseča. Trevor se je moral zavezati k plačilu osebnega trenerja, nutricionista in varuške, da bi se Meghan po nosečnosti hitro vrnila na stara pota. V Ameriki so tovrstne pogodbe precej priljubljene, a na splošno temeljijo bolj na razdelitvi gospodinjskih opravil in financ. Po 18 mesecih zakonskega življenja so se med Meghan in Trevorjem pojavila številna nesoglasja in par je vložil zahtevo za ločitev. Delno je bila razlog za to njuna oddaljenost, saj je Meghan leta 2011 dobila vlogo v seriji Nepremagljivi dvojec (Suits), ki so jo snemali v Torontu, Trevor pa je ostal v Los Angelesu. Avgusta 2013 sta bila ločena.

A malo znano je, da so se prve težave pravzaprav začele tri tedne pred poroko, ko naj bi Trevor v nekem šovu pil iz steklenice, kar je Meghan razjezilo. Vir blizu para je nato izdal, da mu je ves čas pošiljala sporočila »Odloži steklenico!« in da je videti »zelo neprofesionalno«, pa tudi, da jo je zaradi njegovega neprimernega vedenja sram ...