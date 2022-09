Meghan Markle iskreno o težavah v svoji mladosti

Meghan Markle, nekdanja igralka v seriji Nepremagljivi dvojec in sedanja vojvodinja Sussekška, se je v zadnjem podkastu Archetypes pogovarjala z igralko, komedijantko, pisateljico, producentko in režiserko Mindy Kaling ter v pogovoru obudila nekaj spominov na otroštvo in mladost. Dejala je, da ji je bilo v dekliški katoliški šoli Immaculate Heart v Los Angelesu zelo težko, saj da je bila vedno nadvse pametna, nikoli pa ne lepa. Povedala je, da je med odmori za kosilo vedno kaj počela in se zaposlila tudi tako, da je bila predsednica več klubov. Samo zato, da se ji ni bilo treba obremenjevati s tem, s kom bo med kosilom sedela.

Mindy je vprašala Meghan: »Torej med odraščanjem nisi bila lepa?« Ta pa je odgovorila: »Ne. Res ne. Bila sem grda račka. Nisem bila konvencionalno lepa. Morda bi sedaj rekli, da sem bila, a imela sem bujne, neukrotljive lase in velik razmak med zobmi. Bila sem tista pametna in pridna. Nikogar ni bilo, ki bi med kosilom sedel z mano.«

