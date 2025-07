Meghan Markle in princu Harryju grozi bankrot

Po navedbah virov za RadarOnline.com naj bi vojvodi in vojvodinji Susseks grozil stečaj.

Njuno odmevno sodelovanje s pretočnim velikanom Netflix naj bi se iztekalo, s čimer jima grozi izguba stotih milijonov dolarjev.

Po besedah več virov iz industrije naj se pri Netflixu ne bi zanimali za podaljšanje njune pogodbe, ki se izteče septembra letos. Kljub temu da je bila druga sezona oddaje Z ljubeznijo, Meghan sicer potrjena, viri trdijo, da bo to verjetno njun zadnji projekt na platformi.

Princ Harry in Meghan Markle sta pogodbo podpisala leta 2020, z upanjem, da bosta preko svoje produkcijske hiše Archewell Productions zgradila imperij vsebin.

A viri zdaj pravijo, da so se zaradi slabih številk gledanosti in upada zanimanja javnosti, sanje razblinile.

Eden od njih je dejal: »Imela je vse: ime, platformo, medijsko prepoznavnost, a številke gledanosti so bile porazne. Ta posel je mrtev.«

Drugi vir je dodal: »Meghan in Harry sta se zanašala na to pogodbo, da sta lahko vzdrževala svojo 29 milijonov dolarjev vredno vilo in številno osebje. Brez pogodbe in brez občutnega zmanjšanja stroškov bi se lahko znašla na robu bankrota.«

Serija Z ljubeznijo, Meghan, ki je zaradi požarov v Kaliforniji na zaslone z zamudo prišla marca letos in se je med najbolj gledanimi oddajami pretočne patforme v prvi polovici leta znašla šele na 383. mestu.

Imela je 5,3 milijona ogledov, sicer je prekosila serijo Nepremagljivi dvojec, v kateri je Meghan igrala pred zvezo s Harryjem, a za primerjavo povejmo, da je najbolj gledana oddaja v istem obdobju, Adolescenca, je zabeležila 145 milijonov ogledov, medtem ko jih je Squid Game dosegel 117 milijonov.

Eden od Netflixovih virov je dejal: »Na začetku je bilo veliko radovednosti, a to je izginilo. Iz vročih tem sta postala le še ozadje.«

Harryjev lastni projekt, dokumentarec o svetu pola, je bil deležen še manjše pozornosti. Na Netflixovi lestvici 7.000 naslovov se je uvrstil šele na 3.436. mesto z zgolj 500.000 ogledi.

Viri pravijo, da imata Meghan in Harry težave s kreativno usmeritvijo. Eden od njih je oddajo opisal kot »dobro promovirano, a prazno«, drugi je dejal:

»Nista naravna ustvarjalca vsebin. Namesto da bi bila iskrena in avtentična, poskušata biti tisto, kar mislita, da si javnost želi.«

Netflix čaka le še odjavne špice

Harry se je v oddaji Z ljubeznijo, Meghan pojavil le bežno. Čeprav je Netflix odobril še eno sezono, viri pravijo, da gre zgolj za formalno izpolnitev pogodbenih obveznosti.

»Vodstvo samo še čaka, da se zavrtijo odjavne špice tega nesrečnega poglavja. Vlaganje v dodatne vsebine s tem parom se jim zdi čista potrata denarja.«

Večletna pogodba med Meghan Markle in princem Harryjem z Netflixom, vredna domnevno 100 milijonov dolarjev, ne bo podaljšana, poroča tudi The Sun. Vir je zanj povedal:

»Nobenih zamer ni, zadeva se je preprosto izpela.«