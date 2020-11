Meghan Markle in princ Harry izgubila otroka

Meghan Markle je javnosti razkrila hudo izkušnjo, s katero sta se s princem Harryjem spopadla letošnjega julija. Vojvodinja Susseška je pod srcem nosila drugega otroka, a je med previjanjem prvorojenca Archieja začutila ostro bolečino. Splavila je. V New York Timesu je zapisala, da se je to zgodilo doma v Los Angelesu. Harryjevo srce je bilo strto, a kljub temu se je princ trudil biti dovolj močan, da je ženi v najhujših trenutkih, prežetih z bolečino, nudil oporo.



V članku Meghan opisuje tisti julijski dan, ko je izgubila otroka. Dan je bil čisto običajen. Po prebujanju in vstajanju je sledilo hranjenje psov, pospravila je Archiejeva oblačila, si spela lase, nato pa je iz posteljice vzela sina. Med preoblačenjem, pravzaprav previjanjem, je začutila ostro bolečino. Z Archiejem v rokah se je spustila na tla in poskušala oba umiriti: »Vedela sem, medtem ko objemam svojega prvorojenca, izgubljam drugega.« Ure kasneje, se spominja, je bila v bolnišnici. Mož jo je držal za roko in jo poljubljal po njih. Bile so mokre od solz. Meghan je strmela v bele stene in razmišljala, kako bosta nastale rane zacelila ...