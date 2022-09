Meghan je zavrnila Camillino pomoč

Če kdo, potem Camilla zelo dobro ve, kako je vstopiti v kraljevo družino kot ločenka: zdajšnja kraljica žena, nekoč vojvodinja Cornwallska, še prej pa zloglasna ljubica, ki jo je ves svet obsojal zaradi propada zakona med princem Charlesom in priljubljeno Diano, je zelo toplo sprejela izbranko princa Harryja v družini in ji ponudila pomoč pri navajanju na življenje v soju žarometov, toda trmasta Meghan Markle jo je gladko zavrnila, odločena, da si bo sama izborila svoj prostor pri kraljici in v britanski javnosti.

Meghan je vztrajala, da si bo sama izborila svoj prostor pri kraljici. FOTO: Phil Noble/Reuters

Tako piše Angela Levin v svoji novi knjigi, v kateri, kot smo že poročali, piše tudi o domnevni zaroti med princem Andrewom, razvpito Fergie in Diano, ki naj bi poskusili princu Charlesu onemogočiti naskok na prestol in tega raje kar takoj zagotoviti princu Williamu. Delo nosi naslov Camilla: Od izobčenke do kraljice žene (Camilla: From Outcast to Queen Consort), avtorica pa je leta 2015 spisala že zgodbo o Williamu in Kate, 2018. pa še o Harryju. In zdaj se je posvetila ženski, ki so jo kraljevi in javnost obsojali že od sedemdesetih let minulega stoletja, ko so jo mediji prvič omenjali kot morebitno Charlesovo izbranko, a se je potem poročila z drugim. Pa v osemdesetih, ko sta s princem, ki je bil že poročen, še naprej ljubimkala, in v devetdesetih, po Dianini tragični smrti, ko s princem ljubezni nista več skrivala, a da bosta svet in kraljica odobravala njuno zvezo, si ni upal napovedati nihče. Zgodilo se je ravno to, še več, Elizabeta II. se je z leti ogrela za sinovo drugo ženo in ji velikokrat izkazala občudovanje ter zaupanje, Camilla je postala polnopravna pripadnica dvora tudi v očeh javnosti, danes pa neomajna opora novemu kralju Karlu III., pred katerim je zdaj nedvomno veliko izzivov.

2017. se je Meghan izkazala s podporo

žrtvam

požara.

Trmasta vojvodinja

Svojih bogatih izkušenj pa ni hotela obdržati zgolj zase, in ko je Harry, nadvse priljubljen med kraljevimi, končno našel ljubezen, čeprav ne ravno takšne, kot bi mu jo narekovala tradicija, je bila Camilla prva, ki je ponudila roko očarljivi Američanki – a naletela na hladno prho. Meghan je med kraljeve vstopila vzvišena, prepričana, da jim bo dala vetra, da ne potrebuje nikakršnih priprav na življenje med kronanimi glavami in da bo na dvor vnesla svežino in spremembe. Kljub svojeglavosti je med kraljevimi najprej žela občudovanje, saj je veljala za nadvse marljivo, vse pa je očarala s svojo vdanostjo ob pomoči žrtvam strahotnega požara v stolpu Grenfell Tower leta 2017, ko je skupaj s preživelimi ustvarila tudi kuharsko knjigo. Camilla jo je kmalu zatem povabila na kosilo na posestvo Highgrove, njeno osebje pa je pripravilo jedi, predstavljene v knjigi, kar je navdušilo vse navzoče, le hladne Meghan ne. In tudi ko sta na začetku leta 2020 zakonca Sussex naznanila, da gresta na svoje in zapuščata monarhijo, sta pri kraljevih še naprej ostala dobro zapisana, a sta menda zavračala pozive, med katerimi je bila zelo glasna ravno Camilla, da vendarle ohranita stike z družino. Meghan naj bi bila tista, ki je vztrajala, da se s Harryjem povsem odcepita od dvora (in se raje javnosti izpovesta o domnevno mučnem življenju na Otoku), kaplja čez rob pa je bila spominska slovesnost marca letos, namenjena pokojnemu princu Filipu, ki so se je udeležili vsi kraljevi in tisti, ki so zaradi covidnih ukrepov zamudili lanski pogreb. Zaradi strahu, da ne bo dovolj poskrbljeno za varnost, sta slovesnost izpustila Harry in Meghan ter si nakopala srd družine.

Na Otok, če je le mogoče, potujeta zgolj zaradi poslovnih podvigov. FOTO: Benjamin Westhoff/Reuters

Nekaj tednov pozneje, ko sta bila na Otoku zaradi svojih obveznosti, sta ju Charles in Camilla kljub številnim sporom, ki so do takrat izbruhnili, povabila na čaj, da bi vendarle poskusili zgladiti nesoglasja: Harry in Meghan sta sicer prišla, a princ naj bi takoj na začetku predlagal, da bi se pogovarjali zgolj prek mediatorja, zaradi česar naj bi njegov oče bruhnil v smeh, mačehi pa se je zaletel čaj.