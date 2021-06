Meghan je šlo v nos, da so gledali, koliko zapravi

Arthur Chatto dela kot osebni trener, a zaradi družinskega bogastva živi na veliki nogi. FOTO: Instagram

Manj vidni kraljevi imajo bolj proste roke, več jim je dovoljeno, a še vedno imajo na razpolago družinski denar in nepremičnine.

Ni bila pripravljena stati na dežju, da bi odprla neko ustanovo, ni razumela, zakaj ji gledajo pod prste, koliko zapravlja, in podobno.

Člani kraljevih družin morajo, kot vsi drugi, delati. Ne ravno za preživetje, njihove službe tudi ne trajajo osem ur na dan in pet dni v tednu, a pogosto niso tako zelo glamurozne, kot si morda predstavljamo. Ker dobivajo večino plače iz davkoplačevalskega denarja, je tudi njihovo delo usmerjeno k ljudem in skupnosti, v kateri živijo.Večinoma gre za dobrodelne projekte, odpirajo bolnišnice in druge ustanove, sadijo drevje, se pogovarjajo z ljudmi in jih bodrijo, gostijo državnike in podobno. Ljudje prav tako od njih pričakujejo, da bodo z njimi delili vsaj kanček zasebnosti, veselijo se in pričakujejo fotografije kraljevih otrok in kakšno anekdoto, a ker družina živi od njihovega denarja, jim tudi pri zapravljanju gledajo pod prste.Vse to je menda od kraljevega življenja odvrnilo, ki si, kot je dejal vir z dvora, ni predstavljala, kako je to pravzaprav videti. »Meghan je mislila, da bo po poroki postala princesa, nosila tiare, hodila na sprejeme in živela v razkošju. Prvi udarec je prišel, ko je kraljica njej in princuponudila za Meghanine pojme veliko premajceno hišo, v kateri naj bi živela, medtem ko je njen svak z družino dobil ogromno stanovanje v dvorcu. Ni razumela, da v družini obstaja red, da bodočemu kralju pripada več kot nekomu, ki nikoli ne bo vladal, naj bo to njegov brat ali ne. Drugi udarec je prišel, ko je ugotovila, da biti vojvodinja ni tako zelo glamurozno, kot si je predstavljala. Ni bila pripravljena stati na dežju, da bi odprla neko ustanovo, ni razumela, zakaj ji gledajo pod prste, koliko zapravlja, in podobno. A takšno je življenje kraljevih, bolj je podobno življenju običajnih ljudi kot likom iz pravljic,« je med drugim dejal vir.A na očeh javnosti v glavnem živijo pomembnejši kraljevi, v Veliki Britaniji so to kraljica, prestolonaslednikz ženo ter princz družino, tudi princ Harry in Meghan, preden sta se preselila v ZDA. Preostali se pojavijo tu in tam, čeprav tudi oni veliko delajo, a so za javnost manj zanimivi. Slednje pa ima seveda prednosti, med njimi več zasebnosti, manj znani kraljevi si lahko ustvarijo tudi svoje kariere, kljub temu pa v glavnem živijo v razkošju. Med njimi je denimo, vnuk pokojne kraljičine sestre princeseDela kot osebni trener, družinski milijoni pa mu omogočajo, da v prostem času veliko potuje po svetu.je vnukinja vojvode Kentskega, kraljičinega bratranca. Ukvarja se z manekenstvom, vrata na modne brvi pa ji je kljub zavidljivi postavi in privlačnemu videzu menda pomagal odpreti prav priimek. Tudi Amelia je navdušena popotnica, ker ni ena od pomembnejših kraljevih in nikoli ne bo kraljica, si lahko privošči tetovaže in se na počitnicah sonči zgoraj brez.Redki so slišali zahčer iz prvega zakona, ki ne mara pozornosti javnosti, nima pa nič proti kraljevemu denarju in dvorcem, v katerih pogosto počitnikuje. In izbira je velika. Britanska kraljeva družina ima namreč v lasti več kot 20 nepremičnin, večino uporablja za oddih.