Meghan je princa zelo razočarala, to ji najbolj zameri

V mornarici ga je čakala svetla prihodnost, a je moral službo pustiti, ko je Elizabeta postala kraljica.

Ko se je princpred mnogimi desetletji poročil s takrat še princeso, si zagotovo ni znal predstavljati, kako zelo se mu bo življenje spremenilo, ko bo enkrat zasedla prestol. To se je zgodilo veliko prej, kot sta oba upala, in Filip, ki je imel v mornarici obetavno kariero, je moral tako rekoč čez noč vse opustiti – postal je zgolj kraljičin mož. Moral je upoštevati veliko pravil, ki bi redko kateremu moškemu dišala, denimo hoditi nekaj korakov za ženo, prav tako nikogar več ni zanimalo njegovo mnenje. Po krajši krizi se je Filip z novim življenjem sprijaznil, se nanj navadil in postal največja opora kraljici, zato ne more razumeti, da tega ni mogla storiti tudiKot je dejala poznavalka britanske kraljeve družine, ki je o njej napisala že več knjig, je 99-letni Filip nad Meghan zelo razočaran. »Ne razume, zakaj je zanjo tako zelo pomembno imeti svoj glas in početi svoje reči, namesto da bi podpiralapri njegovih kraljevih nalogah in dolžnostih. Sam se je odrekel karieri, da bi podpiral kraljico in pomagal monarhiji, in ne razume, da Meghan ni bila pripravljena storiti enako. To ji je zelo zameril,« je dejala Sewardova.Filipa je odločitev Sussexovih, da zapustita kraljevo družino, tako razjezila, da menda ni želel biti del pogovorov o njuni prihodnosti, ki so januarja potekali med Harryjem, kraljico, princemin princem. »Ne le da se o tem ni želel pogovarjati, Harryja ni želel niti videti. Posest je zapustil, preden je Harry prišel. Zanj je zgodba zaključena in s Sussexovima noče več imeti nobenega opravka, saj njun odhod vidi kot izdajo. Dodatno Harryju zameri, da je na vrat na nos zapustil domovino in vse, kar mu je bilo nekoč drago, da bi v Ameriki živel življenje, kot ga živijo vase zagledani zvezdniki,« še pravi Ingrid Seward.Kot kaže, princ Filip vnuka in njegove žene letos ne bo videl niti med božičnimi prazniki, saj sta se odločila, da jih preživita v Kaliforniji z njeno mamo in prijatelji. Ostaja vprašanje, ali se bo vsa kraljičina družina sploh zbrala na tradicionalni božični večerji, saj v Veliki Britaniji znova zaostrujejo ukrepe za zajezitev širjenja novega koronavirusa, poleg tega se je mnogo kraljičinih zaposlenih, ki bi morali med prazniki skrbeti zanjo in njene goste na posestvu Sandringham, uprlo strogim varnostnim ukrepom, zaradi katerih svojih bližnjih ne bi videli ves december.