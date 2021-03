Meghan in Harryju vlomili v hišo v Kaliforniji

Princin, ki sta se pred letom dni poslovila od kraljeve Velike Britanije ter se preselila v ZDA, da bi našla svoj mir, sta za lanski božič doživela neprijetno presenečenje.Kot poroča TMZ, je nepridiprav dvakrat v času lanskega božiča vlomil na njuno posestvo v Montecitu v Kaliforniji. Ujeli so ga že prvič, a poskusil je še drugič. 26. decembra so ga znova prijeli, so povedali neimenovani viri pri policiji. Gre za 37-letnika, ki se je v Kalifornijo pripeljal iz Ohia. Ni jasno, ali sta bila takrat Harry in Meghan doma.V intervjuju prise je sicer princ pritoževal, da so jima z Meghan ukinili kraljevo varovanje.