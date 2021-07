Meghan in Harry prejela nagrado, ker nimata več otrok

Meghan in Harry sta pred leti dejala, da bosta imela le enega otroka, a sta si premislila. FOTO: Instagram

Hinavsko in neumno

4.

junija se je rodila Lilibet Diana.

S tem, ko sta se odločila za samo dva otroka in to tudi javno povedala, pomagata ustvarjati boljšo prihodnost.

Britanska dobrodelna organizacija, ki želi ljudi usmeriti v bolj trajnostni način življenja, je na dan, ko zaznamujemo svetovni dan prebivalstva, podelila nekaj nagrad ljudem, ki da s svojim ravnanjem pomagajo k boljšemu in manj onesnaženemu svetu ter lepši prihodnosti.Prejemniki so dobili tudi 600 evrov, ki jih lahko namenijo dobrodelni organizaciji po svoji želji. Med njimi sta bila princin, odločitev pa je organizacija utemeljila z izjavo, da sta Susseška lahko mladim za zgled, saj sta se odločila, da bosta imela samo dva otroka ter tako ne bosta še dodatno obremenjevala okolja in prenaseljenega sveta. Na planetu nas po podatkih Združenih narodov trenutno živi okrog 7,7 milijarde, številka pa bi se do leta 2100 lahko povečala na skoraj enajst milijard.Organizacija Population Matters si prizadeva, da bi se družine omejile na največ dva otroka, a njeni ustanovitelji ne želijo, da se jih primerja z nekdanjo komunistično Kitajsko, kjer so z zakonom parom prepovedali imeti več kot enega otroka. Slednji se je izkazal za polom, saj jih je veliko končalo na cesti in zdaj lahko imajo Kitajci do tri potomce.Harry in Meghan sta po rojstvu sinapred dvema letoma dejala, da nameravata ostati pri samo enem otroku. Razlog je bil prav okoljevarstvene narave, a sta si pozneje premislila in julija se je družini pridružila še"S tem, ko sta se odločila za samo dva otroka in to tudi javno povedala, vojvoda in vojvodinja Susseška pomagata ustvarjati boljšo prihodnost za svoja otroka in sta lahko zgled drugim družinam. Manjše družine imajo manjši vpliv na naš planet. Vsem otrokom in nadaljnjim generacijam bodo omogočile lepšo prihodnost na bolj zdravem planetu. Pozdravljamo njuno plemenito odločitev, s katero sta pokazala, da je tudi manjša družina srečna družina," so zapisali v organizaciji Population Matters.Z nagrado in izbiro zakoncev Sussex kot prejemnikov pa so razburili ogromno Britancev. "Saj veste, da se vozita po svetu z zasebnimi letali, ne? Mislim, da se okolje na ta način onesnažuje veliko bolj, kot če bi imela še enega otroka. Da se jima podeli takšna nagrada, je hinavsko in neumno," je na družabnem omrežju odločitev komentiral eden od njih. Svoje je dodalo še ogromno parov, ki imajo samo enega otroka, in tisti, ki so se odločili, da jih sploh ne bodo imeli."Nimam otrok in jih ne nameravam imeti. Tako, povedala sem javno. Kje je zdaj moja nagrada?" se je denimo pošalila ena od Britank, ki je dodala, da tudi nikoli v življenju ni potovala z letalom, nima avtomobila in ločuje odpadke, zato si jo zasluži veliko bolj kot zakonca Sussex.