Meghan in Harry objavila prisrčno voščilnico z Archijem

in princsta objavila lepo božično voščilnico, na kateri sta onadva s sinom, ob njih pa še dva psa. Kot predvideva The Sun, bi lahko nastala pred vrtno hišico na njunem posestvu Montecito.Risbo s portreti sta objavila na instagramu Mayhewa, čigar zaščitnika sta. Vsem sta zaželela vesel božič in srečno novo leto. »To leto smo kot družina donirali več organizacijam in mislimo na vas.«Par je potrdil, da je fotografirala Meghanina mama, s katero naj bi družina preživela božič. Fotografijo so nato obdelali v obliko voščilnice. »Majhno božično drevo, vključujoč okraske, je izbral Archie, drevesce pa bodo na novo posadili po praznikih,« je dejal predstavnik za odnose z javnostjo.Lansko leto sta za božič objavila črno-belo fotografijo družine s sinom v ospredju.