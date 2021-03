Meghan in Harry dvigujeta prah: je njuna poroka sploh veljavna?

Archie bi lahko princ postal šele po tem, ko bi prestol zasedel princ Charles, saj ni otrok bodočega vladarja.

Princ Harry je Oprah v pogovoru potarnal, da ga je kraljeva družina, natančneje princ Charles, nehala financirati, ko sta z Meghan oznanila, da ne bosta več delovna člana družine, zato se je moral znajti sam in zaslužiti predvsem za varovanje svoje družine. To sicer drži, a britanski novinarji so ga hitro opomnili, da sta to želela sama. Na plan so namreč potegnili dobro leto stare prispevke, v katerih sta z Meghan kot enega od razlogov, da zapuščata kraljeve, navedla, da želita sama služiti denar.

Kot je bilo pričakovano, je uro in pol dolg intervju, ki sta gadala princin njegova žena, dvignil veliko prahu. Dejala sta, da sta le želela povedati svojo plat zgodbe, kar jima kot članoma kraljeve družine menda ni bilo dovoljeno, zdaj pa se bosta umaknila, a se slednje najverjetneje ne bo zgodilo. Svoje želi namreč dodati še njen oče, ki se je že odzval povabilu na intervju za britansko televizijo, oglasilo se je tudi nekaj Meghaninih prijateljev in poznavalcev protokola na britanskem dvoru, ki so veliko njenih izjav označili za neresnične.Denimo to, da Meghan, preden se je s Harryjem dobila na zmenku na slepo, pravzaprav ni vedela, kdo je, in da na spletu nikoli ni prebrala ničesar o kraljevi družini. »Seveda sta oba predhodno opravila domačo nalogo in na googlu poiskala drug drugega. Harry, ki je Meghan našel na družabnih omrežjih, je bil zainteresiran, enako je storila Meghan, ki jo je prijateljica celo opozorila, da bo, če se bo začela sestajati s Harryjem, postala najbolj zaželena ženska na svetu,« sta izjave njenih prijateljev v biografiji o paru zapisala avtorjainMeghan je prav tako narobe interpretirala dejstvo, zakaj njen sin ni dobil naziva princ. V pogovoru z Oprah je dejala, da je za to kriva barva njegove kože, a ni tako.bi lahko princ postal šele po tem, ko bi prestol zasedel princ, saj ni otrok bodočega vladarja. Pravilo je v veljavi že od leta 1917. Tudi izjava, da sta se Meghan in Harry pravzaprav poročila tri dni pred dejansko poroko, je menda malo verjetna oziroma je bil obred zgolj simboličen. »Pri porokah v anglikanski cerkvi sta potrebni vsaj dve priči, da je veljavna. Prav tako mora biti obred na javnem kraju, da lahko javnost izrazi morebitno nestrinjanje z zvezo. Nobeden od teh pogojev med prvim obredom ni bil izpolnjen. Če bi bila prva poroka veljavna, pa se ne bi mogla poročiti še v drugo, anglikanska cerkev to prepoveduje. Kaj se je dejansko zgodilo tisti dan na vrtu za njuno hišo, bo moral pojasniti nadškof, ki naj bi bil tam,« je bil jasen vikar