Meghan in Harry bosta spet zibala

Archie bo maja upihnil drugo svečko. FOTO: Toby Melville/Reuters

Seveda so nemudoma po novici o Meghanini nosečnosti začele padati stave, kako bo otroku ime. Trenutno prepričljivo vodita Alfie za dečka in Alexandra za deklico, visoko na lestvici pa so še Charlie, Elizabeth, Filip, Spencer, Albert, Alice, Emma in seveda Diana. V prvo je šlo ljudem pri ugibanju imena sicer slabo, ime Archie, ki sta ga na koncu izbrala Meghan in Harry, se namreč na stavnicah sploh ni pojavilo.in Harry, se namreč na stavnicah sploh ni pojavilo.

v vrsti za prestol bo malček.

Na dan zaljubljencev sta princin njegova ženasvetu sporočila veselo novico, da bo njun sinše letos dobil bratca ali sestrico. Na fotografiji, ki sta jo objavila ob novici, je njen nosečniški trebuh že zelo dobro viden, zato so mnogi prepričani, da bo nov družinski član na svet prijokal v začetku poletja, vsekakor pa pred Meghaninim 40. rojstnim dnevom, ki ga bo praznovala v začetku avgusta.Par sicer ni razkril, kdaj naj bi rodila, niti ni znan spol otroka. So se pa novice neznansko razveselili na britanskem dvoru. »Njena visokost, vojvoda Edinburški, valižanski princ in celotna družina so navdušeni in paru želijo vse dobro,« so se odzvali iz Buckinghamske palače. Harryjev drugi otrok bo kraljičin že 11. pravnuk.Malček bo tretji otrok, ki ga letos pričakujejo na dvoru, prejšnji teden je zdravega dečka rodila Harryjeva sestrična princesa, svojega tretjega otroka kmalu pričakuje tudi njegova druga sestrična. In čeprav sta se Harry in Meghan lani odločila, da nočeta več biti del kraljeve družine, ter se preselila čez lužo, bo njun drugi otrok kljub temu osmi v vrsti za britanski prestol.Prvih sedem mest bo tudi po njegovem prihodu ostalo nespremenjenih – prvi, ki bo nasledil kraljico, je princ, sledi mu starejši sin princ, njegovi trije otroci ter mlajši brat princ Harry, njemu pa njegov prvi sin Archie Harrison. Bo pa malček, ki bo najverjetneje rojen v Združenih državah Amerike in posledično tudi tamkajšnji državljan, izrinil naslednjega v vrsti, to je princ. Kljub temu da se je princ Harry odločil, da ne želi več opravljati kraljevih obveznosti, to namreč ne spremeni dejstva, da je bil v kraljevo družino rojen, njen del pa so tudi njegovi otroci. Vsi bodo tako morali, če se to slučajno zgodi, možnosti so tako rekoč nične, prevzeti odgovornost in položaj.Britanci so sicer ob vesti o Meghanini nosečnosti opazili, da se je par za objavo odločil natanko 37 let za tem, ko je pokojna princesasporočila, da pod srcem nosi princa Harryja. Na valentinovo 1984 je bila to novica, ki je polnila naslovnice britanskih časnikov, saj je bil Harry ob rojstvu tretji v vrsti za britanski prestol, takoj za očetom in starejšim bratom.