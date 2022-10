Meghan Diani ne bi bila všeč

Kraljevi fotograf in prijatelj pokojne princese Diane John Swannell je britanskim medijem povedal, da Diana ne bi bila preveč navdušena nad ženo svojega mlajšega sina, saj bi bila najverjetneje prepričana, da je Meghan »ukradla« princa Harryja. Enako sicer menijo tudi mnogi Britanci, ki jim ni všeč, da se je nekoč tako priljubljeni princ odselil čez lužo in se tako rekoč odrekel svoji družini, ki jo zadnja leta blati v ameriških medijih. Swannell je prepričan, da je Meghan v kraljevo družino prišla s povsem svojimi načrti, da že od samega začetka ni bila pripravljena delati za ljudi, kot se od vidnejših članov družine pričakuje, Harryja, ki je v njenih rokah postal zgolj lutka, pa da je zgolj izrabila za lastno prepoznavnost.

Da sprva ni vedela, kdo je, kot je nekajkrat zatrdila, niti približno ne verjamem.

»Bila je ne prav znana igralka, ki je zgrabila priložnost, kot bi to najbrž storil kdor koli. A ne gre podcenjevati njene inteligence. Meghan je zelo pametna ženska, ve, kaj hoče, in naredila bo vse, da to tudi dobi,« je med drugim o vojvodinji Susseški povedal fotograf, ki se je z Diano zbližal med snemanjem družinskih portretov, princesi pa je bilo njegovo delo tako všeč, da sta ostala v stikih in pogosto kramljala o umetnosti in drugih, tudi precej osebnih rečeh.

Meghan fotografove trditve zagotovo ne bodo všeč, ne nazadnje je svojo hčer poimenovala po pokojni princesi. FOTO: Paul Edwards/Reuters

»Menim, da je hotela Meghan moža najti prav v tej državi in da je prišla na Otok s tem namenom. Že večkrat smo slišali od raznih bolj ali manj znanih Britancev, da so šli z njo na zmenek, res se je aktivno lotila iskanja partnerja, nato pa ji je padla sekira v med, ko je spoznala princa. Da sprva ni vedela, kdo je, kot je nekajkrat zatrdila, niti približno ne verjamem. Če je vedela, kdo je bila princesa Diana, in če jo je res tako zelo občudovala, kot pravi, je seveda vedela tudi, kdo je njen sin,« je še prepričan 75-letni umetnik.