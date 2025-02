Meghan bi dokončala, kar je začela princesa Diana

Nekdanji člani osebja vojvode in vojvodinje Susseških v knjigi, ki bo izšla ta mesec, trdijo, da je Meghan Markle, ko se je pridružila angleški kraljevi družini, vztrajala, da bo dokončala, kar je začela princesa Diana. Želela je slediti stopinjam pokojne tašče, ki je bila znana po svojem humanitarnem in dobrodelnem delu. Vojvodinjine filantropske ambicije so se razlikovale le v tem, da bi temu namenjala manj časa.

Meghan naj bi tudi sovražila bivanje v Nottingham Cottageu, kjer se je Harryju pridružila leta 2017, ko je par objavil zaroko. Tam sta živela do aprila 2019. Meghan naj bi Harryja prepričevala, da je njihova rezidenca dokaz, da ga družina zanemarja, postavlja na stran in podcenjuje.

Princesa Diana je delovala tudi na humanitarnem področju. FOTO: Profimedia

Imela drugačne načrte

Avtor v knjigi tudi trdi, da Meghan ni bila pripravljena na življenje v kraljevi družini. Vojvodinja naj bi imela »načrte za svoje življenje kot del kraljeve družine, ki pa ne bo del splošne strategije«. Motilo jo je, da se je morala vnaprej dogovoriti, ob kateri uri bo odšla na sestanek ali dogodek, ob tem pa je morala paziti, da ni odšla istočasno kot starejši člani kraljeve družine: »Ni razumela, da ko se pridružiš kraljevi družini, ne delaš, kar hočeš, ampak kar ti rečejo. V nekem smislu postaneš služabnik družine.«

Želela je delati po svoje, kar pa v kraljevi družini ni sprejemljivo, saj ne bi smela zasenčiti princese Anne, takratnega princa Charlesa in kraljice Elizabete II. Kraljica je bila v središču vsega, kar so kraljevi počeli, a tega dejstva, so povedali nekdanji uslužbenci, Meghan ni razumela.

Nekdanji zaposleni so še razkrili, da je bil Harry navdušen nad možnostjo, da stvari počne drugače, in je odločno branil Meghan, ko se je spopadla z uradniki palače. Po njuni poroki je bilo za vojvodo pomembnejše biti z Meghan, kot pa da bi sodeloval na različnih dogodkih kot drugi člani kraljeve družine.