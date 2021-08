Megan Fox je kupila hišo iz pekla

S precej mlajšim raperjem Machine Gun Kellyjem FOTO: X17online.com

Kronični glavoboli

Oljčna vejica

Igralka, ki se je iz nje izselila leta 2017, po dobrega pol leta, danes živi s svojimi tremi sinovi in novim ljubimcem v najemniški hiši za 13 tisočakov na mesec.

Hiša je grozna. Nakup je tvegan. Odsvetujem ga. Tako je pred petimi leti filmski lepoticisvetoval njen odvetnik, ko je ta vrgla oči na prostorno hišo s pripadajočim obsežnim posestvom, ki jo je za slabe tri milijone evrov prodajala, sicer dolgoletna menedžerka hollywoodskega težkokategornikaA odvetnikova svarila Foxove niso zanimala, gladko jih je preslišala in si v mislih že slikala idilično družinsko življenje, kako na vrtičku raste zelenjava, s sinovi zjutraj pri kokoših, ki tekajo okoli, pobira jajca in iz njih, še povsem svežih, še skoraj toplih, pripravlja jajčka ali morda omleto. »Zato sem kupila to hišo in ne kakšne v Malibuju ali Los Angelesu. Zdelo se je čarobno!« je igralka povzela svoje razočaranje.Kajti komaj se je dobro vselila, je spoznala, da ni kupila popolnega družinskega doma, kjer bi vzgajala svoje tri fantke, ki so se ji rodili iz ljubezni z zdaj že bivšim možem, pač pa katastrofo, ki zamaka, kjer se razrašča plesen in bi bila, če bi jo želela spraviti v red, kot jama brez dna. Potrebovala bi kupe denarja, ki ga ni imela. Zato je dve leti pozneje proti Pett-Dantejevi in še 15 drugim ljudem, vpletenim v nakup (vključno z odvetnikom, ki ji ga je odsvetoval), vložila tožbo. A potegnila kratko. Obetala si je namreč iztržiti 4,25 milijona evrov, a se je bila prisiljena pogoditi in sprejeti ubornih 85 tisočakov – ki bodo verjetno vsi šli za sodne in odvetniške stroške.S hišo ni dobila, kar je pričakovala. Povrhu ji je plesen povzročila kronične zdravstvene težave, vključno z migrenami, da ne omenjamo, da je zaradi slabega nakupa že pet let pod nenehnim stresom. S tem se je obrnila na sodišče, to pa ni potegnilo z zvezdnico. Nasprotno, sodnikje s prstom pokazal kar nanjo, da je dobro vedela, kaj kupuje. Ne le ker ji je odvetnik nakup odsvetoval, ampak ker je dobila tudi kup elektronske pošte, ki jo je opozarjala na težave s hišo. Tega Megan sicer ni zanikala, a se je poskušala izgovoriti na druge in tedanjo nosečnost.»Teh pisem nisem brala, saj plačujem ljudi, da to naredijo namesto mene. Oni so tisti, ki mi morajo na osnovi tega nato svetovati, kaj storiti,« je začela. Zanikala ni niti, da je vztrajala, že zahtevala, da posel s hišo čim hitreje sklenejo, saj je bila kljub pomanjkljivostim znotraj njenega proračuna in v okolici, kjer je želela, da otroci obiskujejo šolo. No, vsaj mislila je, da je tako. Ko se je vselila in začela živeti z napakami hiše, je namreč videla, da bo prenova nujna, ta pa bi znašala še dodatnega pol milijona. »Vsega se ne spominjam dobro. Ko smo se vselili, sem ravno dobro rodila in je vsa moja pozornost veljala temu. Vem pa, da bi popravila stala preveč, pomenila bi, da bi se takoj morala spet vrniti na delo. A jasno je bilo, da v hiši v tem stanju ne moremo živeti.«Hiša je namreč na več koncih zamakala, največja težava je bila prav v glavni spalnici, vse večja težava pa je postajala tudi plesen. »Vedela sem, da gre za plesen, saj sem ji bila izpostavljena že v preteklosti. A tedaj je šlo za krajša, z delom povezana obdobja, denimo plesen v snemalni prikolici. Nikoli mi ni bilo treba živeti v takem. A tudi zdaj so me začeli pestiti kronični glavoboli. To je bil le del težav. Zaradi plesni je moje telo začelo delovati proti meni, mišice so dobesedno jedle same sebe. Precej sem shujšala. Bilo mi je slabo. Slabotna sem bila,« zaradi česar je igralka, ki ne verjame v zahodno medicino, poiskala pomoč holističnega zdravnika in akupunkturista. Kot da vse to ne bi bilo dovolj, je spoznala tudi, da je dobila znatno manj okoliške uporabne zemlje, kot je mislila. Na bregu za hišo je ob ogledu namreč naletela na skoraj mini živalski vrt z bikom, kokošmi, kozami, lamo, prašiči, po vselitvi pa izvedela, da so bile vse staje zgrajene brez dovoljenja in jih bo morala porušiti.»Niso mi razkrili, da te zemlje ne bom mogla uporabljati. Zavedli so me. Vse, zaradi česar sem se za hišo sploh odločila, bi morala podreti in ne bi mogla uporabljati.«​Vsaka zgodba ima dve plati, in del, ki ga je naslikal odvetniški tabor Pett-Dantejeve, je popolno nasprotje Meganine različice. Oni so namreč zatrdili, da je pred še zadnjim podpisom, ki bi zapečatil nakup, Megan dobila vsa poročila inšpekcije in nasvete odvetnikov. Ko bi jih prebrala, bi videla, da je bilo črno na belem napisano, da so na posesti objekti, zgrajeni brez dovoljenja, da so težave s plesnijo, zamakanjem, skratka vse, zaradi česar meni, da so jo zavedli in opetnajstili.Po treh letih sodnega pričkanja je zvezdničin primer zdaj dobil epilog. Sodnik je potegnil s toženo menedžerko, da lahko sama predlaga znesek poravnave in se ogne sojenju, razrešena pa da je tudi vsake krivde. In čeprav je Megan sprva zahtevala več kot štiri milijone, je očitno sprevidela, da ne more zmagati, in je oljčno vejico 85 tisoč evrov brž sprejela.