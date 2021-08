Megajahte nesramno bogatega Američana priplule na Hrvaško

, ukrajinsko-ameriški milijarder in ustanovitelj aplikacije Whatsapp, je že večkrat pokazal, da je ljubitelj razkošja. Zdaj je na hrvaški otok Vir vplul kar s tremi luksuznimi megajahtami, piše Virski list.Moonrise je njegova največja jahta, ki je dolga 99 metrov in ima osem kabin. Njena vrednost je ocenjena na 220 milijonov dolarjev. Druga po velikosti je 73-metrska Mogambo s šestimi luksuznimi kabinami, ki je vredna 75 milijonov dolarjev. Tretja Koumova jahta se imenuje Power Play. Dolga je 55 metrov, njena vrednost pa je ocenjena 20 milijonov dolarjev.Koumovo bogastvo je ocenjeno na 10 milijard dolarjev, do katerih je prišel s prodajo Whatsappa, ko ga je Facebooku prodal za 19,3 milijarde dolarjev.Koum je znan tudi kot velik ljubitelj luksuznih avtomobilov, saj je lastnik ene največjih zbirk avtomobilov znamke Porsche na svetu.