Medtem ko je Marko zabaval množico, je umrl njegov mlajši brat

Javnost je onemela: umrl je mlajši brat Marka Janjuševića Januša Mihailo. Imel je komaj 27 let, tragedija pa je družino zadela, ko je bil Marko v resničnostnem šovu Elita. Pokojnika so našli doma v njegovem stanovanju, med drugim se že v petek ni pojavil v službi.

Gledalci so ogorčeni zaradi načina, kako so to sporočili v oddaji. Namreč, voditeljica je video, ki je prikazoval Marka, kako odhaja s posestva, pospremila z besedami, da mu bodo sporočili žalostno vest, v naslednjem trenutku pa že napoveduje nove goste iz ozadja pa je slišati bučen aplavz publike.

Marko in Mihailo nista bila v najboljših odnosih, novico o smrti pa je Marku v šov prišla sporočiti žena.

Mnogi so ogorčeni nad početjem televizije Pink in pravijo, da gre za škandal, poroča spletni portal Nova.rs.