Med srečanjem z oboževalcem je Severina jokala (FOTO)

Hrvaška pevka Severina Vučković je v petek obiskala Slovenijo. Tokrat ne zaradi koncerta, ampak kot obraz franšize prestižnih dišav Atelier Rebul. Znamka s stoletno tradicijo prihaja iz Turčije, a ima podružnice tudi v Sloveniji in na Hrvaškem. Oboževalcem pevke, ki so v teh dneh kupili katerega od njihovih izdelkov, so omogočili srečanje in klepet z njo, tako imenovani meet&greet.

V City parku v Ljubljani pred trgovino Atelier Rebul so se v petek že slabo uro pred Severininim prihodom začeli zbirati njeni najbolj zvesti oboževalci. Med prvimi, ki so čakali na pevko, je bil tudi znan obraz, invalidni fant z downovim sindromom Džorž, ki je tudi zaščitni obraz projekta Vseslovenska akcija o socialnem vključevanju invalidov Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS). Priljubljeni pevki je na dogodek prinesel šopek tulipanov.

Ob srečanju z Džoržem so jo oblile solze. FOTOGRAFIJE: Leon Vidic

Zbrane je pozvala, naj podprejo srbske protestnike.

Severina je ob prihodu najprej opravila obveznosti, ki jih ima kot novi obraz prestižne znamke. V izjavi za javnost je povedala, da se nikoli ne bi odločila za sodelovanje, če ne bi verjela v to, kar znamka počne. »Vsi vedo, da delam samo tisto, kar rada delam,« je povedala, nato pa poskrbela za ganjenost in navdušenje z zahvalo Slovencem. »Hvala, ker me imate za svojo,« je dejala, iztočnico pa uporabila za izpostavljanje povezanosti med narodi, ki smo nekoč živeli v isti državi. »Zelo pomembno je podpreti mlade v Srbiji, ki imajo jutri veliki marš za resnico in svobodo. Zaploskajmo jim,« je pozvala zbrane. K podpori srbskim protestnikom, ki jih je tragična nesrečna v Novem Sadu, ko je zaradi podrtega nadstreška življenje izgubilo 15 ljudi, tudi šestletna deklica, pognala na ceste, je Slovence pozvala že na februarskem koncertu na Ptuju.

Solze so tekle tudi po licih oboževalcev.

Severina. V Cityparku pred poslovalnico Atelier Rebul srečanje s hrvaško pevko Severino. Ljubljana, 14. marec 2025 FOTO: Leon Vidic/delo

Najbolj ganljiv trenutek popoldneva je bilo Severinino srečanje z Džoržem. Ko ji je izročil cvetje, sta se objela, pevka pa ni mogla zadrževati solz. Te so tako tekle, da so v ekipi, ki skrbi zanjo, zaskrbljeni razmišljali o tem, ali bi ji morali pred nadaljevanjem dogodka popraviti ličila.

Nemara jo je srečanje s prisrčnim fantom spomnilo tudi na dolgoletno bitko za svojega sina Aleksandra, za katerega se z možem pričkata na sodišču tako rekoč od otrokovega rojstva. Februarja lani je sodišče navsezadnje odločilo, da morata biti enakopravna starša, a je Severina napovedala, da se bo borila za polno skrbništvo. Aleksander je imel pred kratkim rojstni dan, na svet je namreč prijokal 20. februarja pred 13 leti.