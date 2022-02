Med snemanjem uničila 50 parov prsi

V teh dneh je na plačljivo platformo Hulu prišla serija Pam & Tommy, ki na male zaslone prinaša zgodbo verjetno najbolj razvpitega domačega porniča, tistega, ki sta ga v zasebnosti spalnice posnela Pamela Anderson in Tommy Lee, a je po kraji pricurljal v javnost in povzročil bum. Kajti čeprav sta bila v tej žgečkljivi zgodbi dva, je bila prsata igralka tista, ki je požela levji delež medijske pozornosti, zgražanja in obsojanja. To je dodobra spoznala Lily James, ki se v Pamelo ni prelevila le pred prižganimi kamerami, pač pa je v njeni koži vztrajala ves čas snemanje, tudi za kamerami in v krogu svoje družine, za vlogo je temeljito raziskala njeno življenje. "Mislim, da sva oba s Sebastianom Stanom (ta se je prelevil v Tommyja, op. p.) nekoliko s strahom prevzela vlogi, saj sva upodobila resnični osebi."

Moje prsi so postale neverjetne. Nikoli ne bi ugotovili, da sem to jaz.

Bratu uničila sanjarije

Smuknila je v ikonske rdeče kopalke, v katerih je Pamela, ko je v njih tekala po plaži v seriji Obalna straža, začarala svet. To za Lily ni bila lahka naloga. Da se je le v kopalkah spremenila v Pamelo, je ekipa umetnikov ličenja, frizerjev in drugih strokovnjakov preobrazbe vsak dan potrebovala debele štiri ure! Umetna porjavitev, ličila, lasulje, dolgi umetni nohti in – morda skoraj najpomembneje – protetične, z gelom polnjene silikonske prsi. "S telesom so se premikale, kot bi bile prave, in podobno kot prave so vpijale in odbijale svetlobo," je dejal vodja preobrazbe Jason Collins in dodal, da so ji morali za vsak dan snemanja priskrbeti nov par, tudi ker jih je hitro uničilo trenje med snemanjem številnih nadvse vročih prizorov. Ali, krajše, obrabila je kar 50 parov umetnih prsih!

Lily in Sebastian kot Pamela in Tommy FOTO: Press

Kot Lily so Jamesovo videli le tisti, ki so dnevno skrbeli za njeno preobrazbo, še celo glavni soigralec jo je videl le v Pamelini "preobleki". Na to novo podobo se je povsem navadila tudi zvezdnica, tako da se je po koncu vsakega snemalnega dne, ko se je preoblekla v svoja običajna oblačila, počutila kar golo. "Ta del sem sovražila. Bilo je, kot bi me oropali supermoči, že skoraj nadnaravnih moči. Uživala sem v tem novem, nadvse seksualnem telesu, oboževala sem vsak milimeter sebe, še celo dolge nohte." Iz tega svojega seksi lika ni skočila niti, ko je šla obiskat družino v Anglijo. "Skrbi me, da sem bratu uničila sanjarije o Pameli."

Zvezdnika serije sta želela svoja lika upodobiti čim bolj realistično. "Dolge ure sem kričal v blazine, da bi postal moj glas podoben Tommyjevemu, bolj raskav. Poleg tega sem v svoji prikolici med odmori prepeval skladbe njegove skupine Montley Crue. Podobno je počela Lily. Mislim, da so vsi, ki so hodili mimo najinih prikolic, mislili, da se nama je zmešalo."