Med snemanjem Štirih porok in pogreba skoraj umrl

Pred 30 leti je Hugh Grant osvojil svet kot nekoliko neroden in sramežljiv, a neskončno očarljiv Anglež, ki se na prvi pogled do ušes zaljubi v zapeljivo Američanko v podobi Andie MacDowell. A z nizkoproračunsko romantično komedijo Štiri poroke in pogreb, od katere nihče ni pričakoval preveč, ni uspel veliki met le Grantu, izkazala se je za odskočno desko tudi za pisca Richarda Curtisa, ki se je pozneje podpisal še pod uspešnici Notting Hill in Pravzaprav ljubezen.

Šlo je za las! FOTO: Press

Toda zgodba filma, ki je kljub nizkemu proračunu le treh milijonov in pol v blagajne prinesel astronomskih 230 milijonov evrov, bi bila lahko precej drugačna. Če bi obveljala Curtisova, v glavni vlogi romantičnega junaka ne bi gledali Granta. Ko je produkcija z angleškim igralcem vseeno stekla, bi se tako hitro, kot se je začela, skoraj tudi končala. Čisto malo je manjkalo, pa bi se eden prvih snemalnih prizorov spremenil v tragedijo, v kateri bi Hugh izgubil življenje.

Kombinacija šarma in humorja

Najti igralca, ki bi mu bila vloga simpatičnega Charlesa pisana na kožo, ni bilo lahko. »Izkazalo se je, da je najti ravno pravo kombinacijo šarma in humorja vse prej kot mačji kašelj. Za vlogo smo intervjuvali okoli 70 ljudi,« se spominja Curtis, ki priznava, da je bil edini, ki je v sebi združeval vse, Grant. »A sprva sem mu močno nasprotoval. Želel sem si nekoga neglamuroznega, saj sem tudi sam tak. Morda Jima Broadbenta, Robbieja Coltrana ali Johna Gordona Sinclaira. Močno sem navijal za Alana Rickmana.« A kljub scenaristovim pomislekom je šla vloga Grantu, ki niti med snemanjem ni prepričal vseh. Njegov soigralec Simon Callow je menil, da ne daje vsega od sebe. »Ko sem ga na snemanju opazoval, sem si mislil, da so vlogo sicer podelili dobremu, a da ne igra dovolj. Ne dovolj izrazno. A to je bil zgolj dokaz, kako malo sem o umetnosti komedije tedaj vedel, saj se je Hughovo igranje izkazalo za komično mojstrovino.«

Hugh Grant in Richard Curtis sta pozneje sodelovala tudi pri romantičnih hitih Notting Hill in Pravzaprav ljubezen. FOTO: Cover Images

V vlogi romantičnega Charlesa je bil izvrsten. S tem se je strinjala tudi kritiška srenja, saj mu je vloga prinesla bafto in zlati globus za glavno moško vlogo v komediji. A ko bi bila usoda le za odtenek bolj kruta, tega svojega izjemnega potenciala zvezdnik, v času snemanja star 34 let, ne bi mogel pokazati. V prizoru, ko s svojo najboljšo prijateljico v mini avtomobilčku divja na poroko ter v svoji raztresenosti zamudi izvoz z avtoceste, Charles hitro prestavi v vzvratno – in se skoraj zaleti v tovornjak! »Ne vem, zakaj, a namesto kaskaderja je avto v resnici vozil Hugh, tega ne bi smel, a tako je naneslo. Trčenju v tovornjak s polno hitrostjo se je ognil za nekaj centimetrov. To se je zgodilo čisto zares!« je ob 30-letnici filma razkril režiser Mike Newell. »Videl sem, kako se mi film sesuje v prah in da je vse, kar sem storil, to, da sem nekako zorkestriral smrt svojega glavnega igralca v trčenju na avtocesti.«