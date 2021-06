Med prenosom v živo novinarka pokazala mednožje (VIDEO)

Vsa Evropa govori o vroči italijanski voditeljici, ki je med prenosom športne oddaje v sklopu evropskega nogometnega prvenstva prekrižala noge in hote ali nehote razkrila svoje mednožje.Oblečena v črno obleko je elegantna 60-letnica v nekem trenutku, kot kaže, pozabila, da jo snema kamera, in pokazala, kaj skriva pod obleko. Pojavila so se celo namigovanja, da ni nosila spodnjega perila. Posnetek je seveda kmalu zakrožil po spletu, prizor pa je spominjal na tistega iz filma Prvinski nagon, v katerem je takšen prizor odigralaIn kdo sploh je italijanska voditeljica, ki je pri svojih 60 letih sprožila tako buren odziv? Na televiziji se je prvič pojavila davnega leta 1977, ljubitelji športa pa jo poznajo že vse od leta 1990, je dobitnica več nagrad za svoje novinarsko delo. Leta 2008 se je kot kandidatka italijanske desnice podala na volitve. Od leta 1997 je poročena z, s katerim ima sinain hčerko. Pred sedmimi leti je imela tumor na obrazu in uspešno prestala operacijo.