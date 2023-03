Med porodom skoraj izkrvavela

Najmlajši od otrok pokojne britanske kraljice Elizabete II. princ Edward se zagotovo ne bo rad spominjal enega najbolj travmatičnih dogodkov v življenju, ki ga je na površje privlekla nekdanja Elizabetina tiskovna predstavnica. Za enega od podkastov o kraljevi družini je Ailsa Anderson namreč spregovorila o rojstvu prinčeve hčerke, ki bo novembra dopolnila 20 let.

Zakonca Wessex sta nekaj let pozneje dobila še sina. FOTO: Toby Melville, Reuters

Kar bi moral biti strašno radosten dogodek, se je skorajda sprevrglo v tragedijo. Edward in njegova žena Sophie Wessex namreč nista pričakovala, da se jima bo prvorojenka pridružila tako kmalu, in princ se je odpravil na uradni obisk Mavricija. Ko je bil njen mož na tisoče kilometrov daleč na afriškem otoku, pa je Sophie, takrat je bila noseča le 36 tednov, nenadoma v predelu trebuha začutila neznosne bolečine.

Po transfuziji si je opomogla

Dvorni zdravnik jo je nemudoma odpeljal v najbližjo bolnišnico, z njima je odšla tudi Andersonova, ki je poskušala priklicati vojvodinjine starše, a neuspešno. Obvestili so seveda tudi princa Edwarda, a tudi, če bi tisti trenutek sedel na letalo, bi trajalo 12 ur, da bi prispel v London. Tako je Sophie hčerko lady Louise Windsor rodila v spremstvu le dveh ljudi iz palače – zdravnika in kraljičine tiskovne predstavnice. V bolnišnici pa so grofico Wesseško čakale slabe novice. Bolečine, ki jih je čutila, so bile posledica notranjih krvavitev, te pa so nastale, ker se je posteljica odtrgala od maternice in obe s hčerko bi lahko umrli.

Grofica Wesseška je bila dan po porodu povsem sama, malčico so odnesli na urgenco, Edward pa je bil na poti iz Afrike.

Opravili so urgentni carski rez, Louise so takoj z reševalnim vozilom odpeljali na oddelek intenzivne nege v drugo londonsko bolnišnico, Sophie pa je do takrat izgubila že toliko krvi, da je večkrat izgubila zavest. Opomogla si je šele po obsežni transfuziji, prvih 24 ur po porodu pa je bila v bolnišnici povsem sama. Hči je ostala na intenzivni negi, mož pa je iz Afrike priletel šele dan pozneje.