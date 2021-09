Zvezdnici med pihanjem svečk na torti zagoreli lasje (VIDEO)

Divji krik dekleta, ko plamen s sveče preskoči na njene lase, ki ji zagorijo kot bakla. To je prizor, ki bi ga pričakovali v kakšni risanki, a je prav to pošteno popestrilo rojstnodnevno zabavo. »Moja štirideseta leta za zdaj resnično zažigajo!« se je pošalila igralka in modna oblikovalka, ki je na lastni koži spoznala, da je tudi nedolžna stvar, kot je pihanje svečk na rojstnodnevni sladici, lahko nevaren in adrenalinski šport. Ko se je namreč približala torti s svečkami, ji je nagajivi pramen las nekoliko potuhnjeno ušel izza ušesa, preblizu drobnega plamena, da se je zaiskril in zagorel. A je to opazila šele, ko je upihnila svečke, si po tiho nekaj zaželela in se odmaknila od torte. V tistem pa opazila svoje lase v plamenih!Danes se na ta račun šalijo. Zvezdničin možse ni mogel zadržati, da ne bi pripomnil, da je bil ta prizor resnično »vroč«. A prvi odzivi, ko je njihove nosnice verjetno dosegel smrad zažganih las, so bili vse kaj drugega. Slavnostno vzdušje večera je sprva pretrgal Nicolin panični krik. Sledilo je mahanje z rokami, ona in eden od gostov sta poskušala čim hitreje pogasiti plamen, preden bi ostala brez kodrov. To jima je hitro uspelo, saj ji česa hujšega ni bilo. A morebiti je tovrstnih nezgod z lasmi že vajena, vsaj če sodimo po odzivu njenega frizerja. »Nehaj! Kaj že spet?!« je namreč čivknil strokovnjak za laseTega rojstnega dne gotovo nikoli ne bo pozabila, je prepričana Richiejeva, ki pa zna tako ali tako iz vsega potegniti tudi kaj dobrega. Tudi iz pandemije, ki je pošteno zmanjšala svet vsakega posameznika. »Vselej sem poudarjala in poskušala svojima otrokoma dopovedati, kako pomembno je hoditi ven, na zrak in v naravo. Zdaj, ko smo postali skoraj ujetniki svojih domov, ko smo delo, otroci pa šolske obveznosti, opravljali z domačih računalnikov, pa je to postalo že nuja. Potrudili smo se, tudi če smo se morali v to prisiliti, da smo hodili ven in se povezali z naravo. Menim, da je to vsekakor nekaj, čemur bi tudi sicer morali dajati večji pomen,« je dejala mamica 13-letnein dve leti mlajšega. Kako močno ceni naravo, bi lahko zaslutili že iz njene izbire imen za otroka, saj je hčerino srednje ime Winter, Zima, medtem ko ime njenega drugorojenca v slovenščini pomeni vrabec.