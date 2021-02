Med nosečnostjo moža metala iz hiše

Katharine McPhee se je razveselila sinka. FOTO: Osebni Arhiv

Zvezdnici sta dobili sinka, igralec pa hčerko.

Zapletlo se je

Wilmerja in Amando je osrečila hčerka, njun mali angelček. FOTO: Osebni Arhiv

V zvezdnišlih krogih vse utripa in kipi od življenja. Komaj pretekli teden so svoje najlepše novice najavili pevkain zvezdniška zakoncain, ki jih je osrečil prihod njihovih prvorojencev. Zdaj pa so na pot starševstva, prav tako v prvo, zakorakali še igralciin. Medtem ko sta zvezdnici osrečila sinova, je Wilmer dobil hčerko. Kar primerno, če pomislimo, da so deklice tiste, ki okoli mezinčka najbolj ovijejo svoje očete, medtem ko so fantiči običajno mamini sinčki. »S sinom me nekoliko skrbi, da ga bom morala učiti stvari, ki mi niso tako blizu. Ki so mi manj poznane od reči, ki bi jih prenašala na hčerko. A je to hkrati precej osvežujoče, saj mi je s tem prihranjena obremenjenost družbe z videzom, ki teži predvsem ženske,« je v pričakovanju sinka dejala McPheejeva. In zdaj naposled pozdravila svojo zalito štručko. A čeprav se bo spočetka morda še nekoliko lovila v novi vlogi, pa ji bo možlahko v precejšnjo pomoč, saj v starševstvu nikakor ni novinec. Kanadski glasbenik, od svoje ljubljene starejši kar 35 let, je prej namreč že petkrat postal oče, kar štiri od njegovih petih hčera pa so starejše od Katharine.Katharine, ki smo jo gledali v seriji Škorpijon, se bo po starševske nasvete lahko obračala kar na moža. Nasprotno so se v povsem novih svetovih zdaj znašli Wilmer Valderrama in njegova zaročenka, ki sta v teh dneh pozdravila prvorojenko, ter Mandy Moore in, ki sta se razveselila sinka. »In zdaj smo le mi trije,« se veselita Wilmer in Amanda, ki sta januarja lani objavila svojo zaroko – igralec je, mimogrede, padel na koleno na silvestrsko noč –, decembra 2020 pa še, da sta v radostnem pričakovanju. A imena hčerke še nista izdala, dejala sta le, da je malčica njun mali angelček.Precej zgovornejša o svoji poti k materinstvu pa je bila Mandy, ki sta z možem oznanila nosečnost septembra, za tem pa je igralka redno delila svoje nosečniško popotovanje. Začenši s tem, da je bilo prvo tromesečje precej naporno, še najbolj morda za Taylorja. »Bil je pravi revček. Vedno, ko je želel jesti, sem ga metala iz hiše. Hrane nisem mogla ne gledati ne vonjati,« je priznala Mandy, ki zaradi nosečniškega odpora do hrane skoraj ni mogla več odpirati hladilnika. Najbolj jo je pestilo, da ni prenesla več niti vonja, kaj šele okusa kave, ki ji je prej predstavljala enega največjih užitkov. »Še pred spanjem sem hrepenela po skodelici kave, zdaj pa ... Prav žalosti me, da ne morem več uživaško kofetkati.«Mandy in Taylor sta napovedala, da bo njun sad ljubezni prišel na svet nekje na začetku letošnjega leta. In očitno se je fantič roka držal, »bil je točen, prišel je tedaj, ko sem imela rok. Pripravljena sva bila, da bova odkrivala povsem nove ravni ljubezni, vseeno pa naju je presenetilo, kakšna čustva je v naju vzbudil. To presega vsa pričakovanja in najbolj divjo domišljijo!« je vzhičena novopečena mamica in razkrila, da sta fantiču nadela ime. Ljubkovalno pa ga že kličeta. A če je novorojenček pokukal na svet ob roku, vse vendar ni potekalo po pričakovanjih. Mandy si je namreč želela poroda na domu, vse je imela pripravljeno in organizirano, okoli sebe je zbrala odlično ekipo babic, Taylorja pa zadolžila, da ji bo ob rojevanju predvajal izbran seznam pesmi.»Za vsak primer, če si bom tega zaželela, pa bo moral imeti pri roki tudi kitaro.« A čeprav je vse načrtovala do zadnje podrobnosti, ji je malce zagodlo telo. Zaradi zdravstvenih težavic porod doma ne bi bil povsem varen. »Potrebovala sem nekaj tednov, da sem dojela. Nato pa sem bila nevoščljiva vsem nosečkam, ki so lahko izvedle porod doma.« Čeprav je nato našla rešitev. »Moj novi načrt je, da prve popadke okušam doma. Doma bom tudi v začetnem delu poroda. Nato me bodo na določeni točki poroda prepeljali v porodnišnico, kjer bo z menoj babica, ki bi morala biti ob meni tudi ob porodu doma. Tako dom dobila najboljše obeh svetov,« je bila navdušena. Ali je porod v resnici tako potekal, pa žal ne vemo.