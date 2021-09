Med kraljevimi svati tudi psi

Simpatičen zaplet

Da sta se spoznala, sta hvaležna koker španjelki Elli.

Bratu je srečo v zakonu zaželela tudi sestra Kate z družino. FOTO: Twitter

Zaobljubiti bi se morala že maja lani, a sta morala na veseli dan zaradi pandemije čakati še več kot leto dni. A se je vsekakor splačalo, sta zadovoljna in še vedno do ušes zaljubljenain, ki sta usodni da dahnila v nevestini domovini, v Franciji.Ohcet sta pripravila v pravljični vasici Bormes-les-Mimosas, po objavah mladoporočencev na družabnih omrežjih sodeč pa je šlo vse kot po maslu, po idilični poroki se veselita idiličnega zakona. Na skupno pot so ju pospremili številni prijatelji in sorodniki, med njimi tudi kronane glave, ženinova sestra vojvodinjaz možem, princem, in otrokiin, mladoporočencema pa je v družbi možain otrok voščila srečo tudi mlajša sestra. »G. in ga. Middleton. Včeraj sem se poročil z ljubeznijo svojega življenja ob prisotnosti družine, prijateljev in seveda nekaj psov v čudoviti vasici Bormes-les-Mimosas. Z besedami ne morem opisati, kako srečen sem,« je na instagramu ganjen objavil presrečni ženin, ki je Alizée zasnubil pred dvema letoma z osupljivim prstanom s safirjem.Na ohceti ni manjkalo psov, ne nazadnje je James velik ljubitelj štirinožnih ljubljencev in tudi vzreditelj koker španjelov; sestri Kate in njeni družini je pred leti podaril Lupa, ko pa se je ta poslovil, jim je priskrbel novega pasjega prijatelja. Sam trenutno skrbi za pet psov, zlato prinašalko Mabel ter koker španjele Zuluja, Unco, Luno in Ello, ki je celo zaslužna, da je gospodar spoznal ljubezen svojega življenja. Finančna analitičarka Alizée je pred tremi leti v miru posedala v podeželskem klubu v londonskem predelu Chelsea, ko je k njej pritekla prikupna Ella in jasno pokazala, da si želi božanja. Francozinja ji je seveda ustregla, takrat pa je za psico zaskrbljen pritekel James in se hitel opravičevati zaradi neubogljivega psa. Da je bil zaplet še bolj simpatičen in romantičen, je Alizée najprej pomislila, da je James natakar, zato mu je naročila pijačo! Ko sta razjasnila okoliščine, sta, jasno, pijačo naročila in popila skupaj, kajti iskrica je že preskočila ...