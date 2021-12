Med intimnimi prizori se počuti izkoriščeno

Breme slave je težko, včasih pretežko. To je na začetku svoje filmske poti spoznala Claire Foy, ki se je, ko se ni znala spoprijeti s prvimi pritiski slave in prepoznavnosti, duševno zlomila.

»Sem ena tistih ljudi, ki smo prepričani, da ne potrebujemo tuje pomoči. Tako sem bila verjetno vzgojena, prepričana, da lahko stvari uredim sama in rešim svoje težave. A sem nato sredi dvajsetih imela popoln duševni zlom. Sestra mi je svetovala, naj obiščem terapevta, saj da mi sama ni znala pomagati.«

Takrat je bilo prvič, da si je britanska zvezdnica, ki ji je morda največjo slavo prinesla serija Krona, v kateri je v prvih dveh sezonah upodobila kraljico Elizabeto, priznala, da vsemu vendar ni kos. A čeprav je bil prvi korak v pravo smer vsekakor obisk terapevta, so bili nato prijatelji tisti, zaradi katerih se je dokončno sestavila in našla notranje ravnovesje.

Najtežji pri snemanju serije Zelo angleški škandal so bili intimni prizori. FOTO: Press

Kar jo je težilo, je zadrževala v sebi, v sebi premlevala in poskušala najti rešitev. Na oporo prijateljev niti pomislila ni. To pa se je začelo počasi spreminjati, ko je prestopila tridesetico ter začela spoznavati, da so prijatelji več kot le tisti, s katerimi preživlja prosti čas in se zabava. Ena ključnih sestavin prijateljstva so namreč vzajemno zaupanje in pogovori.

»Tedaj sem se začela o vsem, kar se mi dogaja in podi po glavi, pogovarjati s prijatelji. Ljudem sem se začela odpirati,« to pa ji je, je prepričana, rešilo življenje. »Zveni trapasto, a prej nisem nikoli razumela, da ljubezen in občutek varnosti prideta s tem, da si iskren in pustiš drugim videti tudi tvojo slabo, celo najslabšo plat.«

Prihodnje leto prihaja na male zaslone druga sezona miniserije Zelo angleški škandal, v katerem se Foyeva prelevi v vojvodinjo Argyllovo, ki jo družba po krivičnem ožigosa za nimfomanko in prešuštnico. Vloga, ki je od igralke zahtevala tudi precejšen delež intimnih prizorov. »Težko je, saj se pri tem kot ženska počutiš izkoriščano. Počutiš se razgaljeno. Vsi okoli tebe ti snemanje tega sicer poskušajo olajšati, a resnica je, da ne pomaga,« je Claire priznala, da, vsaj zanjo, ni hujše stvari od snemanja intime.

Serija Krona ji je prinesla emmyja in zlati globus.

Vseeno pa so koordinatorji intime, ki so v preteklih letih postali nujen del snemalne ekipe, v pomoč. »Precej izjemno je, kaj vse znajo povedati in kako k vsemu pristopijo. Ob pogovorih z njimi sem se spet počutila kot 12-letno dekle. Ko sem morala naštevati dele telesa, kje se drugega lahko dotikaš in kje ne, sem se začela kar hihitati. A pomaga, uporabno je.«