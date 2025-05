Med čakanjem na papeža vsi gledali »kot greh« čednega duhovnika: »Oprosti mi, Bog, vseeno bom grešila« (VIDEO)

Medtem ko so kardinali volili novega papeža Leona XIV., je pozornost javnosti pritegnil brazilski duhovnik, za katerega pravijo, da je »lep kot greh«. Njegova identiteta ni znana, a to ni preprečilo plazu odzivov - od duhovitih komentarjev do odkritega občudovanja:

»On bi moral biti novi papež, saj bi vsi vsak dan prihajali v cerkev«

»In cerkve že leta iščejo načine, kako ljudi vrniti nazaj«

»Oprosti mi, Bog, vseeno bom grešila«

Duhovnik, ki je videti kot Superman

Mnogi čednega božjega služabnika primerjajo s Supermanom, drugi pa se sprašujejo, kako je mogoče, da so »tako čedni ljudje postali duhovniki«.

Vpadljiva linija čeljusti, brezhiben nasmeh in izrazit pogled so očitno dovolj, da preusmerijo pozornost z verskih tem ...